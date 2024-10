Sandra Bullock e Keanu Reeves: as fotos que comprovam que eram o casal perfeito

Sandra Bullock e Keanu Reeves estão entre as celebridades mais admiradas de Hollywood. Ela é uma das mulheres mais talentosas e bonitas da indústria e ele um dos mais bonitos. A dupla diante das telas foi uma das mais admiradas pela cumplicidade que irradiavam em cada uma de suas apresentações.

‘Velocidade Máxima’ foi o filme que os uniu em 1993, onde deram vida ao detetive Jack Traven (Keanu) e à passageira Annie (Sandra), onde surgiu uma química e um romance que nunca aconteceu.

O que muitos não esperavam era que por trás de cada uma de suas cenas de ação surgisse uma admiração e atração que se tornou conhecida anos depois.

78th Annual Academy Awards - Chegadas Os atores Sandra Bullock e Keanu Reeves chegam ao 78th Annual Academy Awards no Kodak Theatre em 5 de Março, em 2006 em Hollywood, Califórnia (Foto de Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)

As fotos de Sandra Bullock e Keanu Reeves que comprovam sua conexão

Após a apresentação juntos, cada um ficou responsável por elogiar o outro, como prova de sua bela amizade e admiração.

“Ela era super talentosa em qualquer situação. Tivemos que fazer coisas malucas, mas ela era tão genuína, tão legal e inteligente. Ele exalava autenticidade. Foi uma alegria tê-la por perto e trabalhar com ela. Foi bom ir trabalhar por causa dela”, disse Reeves muitos anos depois no Entertainment Tonight.

Em 2006 estrelaram ‘La casa del lago’, onde mais uma vez confirmaram que são um dos melhores casais da tela.

Keanu Reeves e Sandra Bullock promovem 'A Casa do Lago' Os atores Keanu Reeves e Sandra Bullock comparecem ao Japanese Premiere para 'A Casa do Lago' em 4 de Setembro de 2006 em Tóquio, Japão (Foto de Koichi Kamoshida/Getty Images) (Koichi Kamoshida/Getty Images)

Suas aparições nos tapetes vermelhos foram uma das mais comentadas, por isso muitos passaram a pensar que seu amor era real.

“Foi difícil para mim me comportar seriamente. Ele olhou para mim e eu, sei lá, dei risada... lembro como ele era meigo e lindo (...) nunca saí com ele. Acho que havia algo em mim que ele não gostou”, confessou Bullock em 2018 no programa de Ellen DeGeneres.

Algum tempo depois, o ator reconheceu que também tinha uma queda pela companheira, DeGeneres ainda lhe entregou o vídeo onde ele dá o depoimento.