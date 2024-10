Popó desafia Pablo Marçal pra luta: “se você for homem, sobe no ringue!”

O tetracampeão mundial de box Acelino Popó Freitas não teve dificuldades para vencer o boxeador El Chino na luta deste domingo no Fight Music Show 5 e mandou um recado para o que pode ser a última luta de sua carreira, e esse recado é para o ex-coach Pablo Marçal.

“Não tenho mais nada para provar para ninguém, então, não luto mais com lutador. E se for lutar e for a despedida, aceito o [Pablo] Marçal. Marçal, se você é homem para concluir o que você falou desde o começo do ano, que ia me desafiar... Se você for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue”, disse o pugilista.

Veja imagens da Luta de Popó contra El Chino:

A ideia de enfrentar o coach na verdade não surgiu de Popo, mas durante um evento beneficente em junho, quando Pablo Marçal arrematou em um leilão um cinturão de campeão doado por Popó, no qual o influencer desembolsou R$ 300 mil.

Ao pegar o cinturão das mãos de Popó, Marçal o desafiou para uma luta e fez até a famosa ‘encarada’, característica dos lutadores que estão prestes a se enfrentar.

Popó aceitou a luta na época e agora voltou a falar sobre o assunto, cobrando o desafio do adversário, e tudo indica que o embate vá ocorrer na próxima versão do Fight Music, em dezembro.

“Eu vou virar um boxeador e vou subir no ringue. Não vou virar as costas igual ao Bambam. Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo, mas você vai encontrar um cara muito mais forte do que você está vendo agora. Guarde isso que estou falando, com muito respeito”, disse Marçal

“Prometi dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Eu não tenho como me despedir dos ringues sem lutar com um cara que me desafiou. Ele diz que é maratonista, fisiculturista, piloto de helicóptero, ironman... Quando alguém desafia, paga as consequências. E ele vai pagar, com certeza”, respondeu Popó.