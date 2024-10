Filho de Michael Jackson estreia novo apelido e deixa as redes de boca aberta com seu novo visual

Bigi Jackson, anteriormente conhecido como Blanket, raramente é visto em público e desta vez o fez neste fim de semana em Los Angeles, quando saiu para almoçar. O filho mais novo de Michael Jackson já tem 22 anos e tinha apenas 7 quando seu pai morreu.

Esta é a aparência do filho de Michael Jackson

O jovem de Bigi foi visto carregando uma sacola de comida mexicana em uma avenida movimentada de Los Angeles. Blanket estava vestindo muito casualmente uma camiseta do filme da Marvel, ‘Os Vingadores’, com shorts verdes e cabelos longos soltos.

Bigi, que prefere uma vida tranquila e totalmente longe dos holofotes do público cheio de paparazzi, ostentava barba e bigode bem grosso. Ao contrário de seus dois irmãos, Prince e Paris, Bigi é muito diferente.

Prince e Paris são mais conhecidos em Hollywood e escolheram carreiras que os colocam em destaque.

Perda de Bigi foi ainda muito jovem

Bigi Jackson tinha apenas sete anos quando o Rei do Pop deixou este plano terrestre e seu rosto foi visto, pela primeira vez, durante um evento em memória de seu pai.

Jackson teve seus dois primeiros filhos com Debbie Rowe, mas usou uma mãe substituta para Bigi.

“Eu usei uma mãe substituta e meu próprio esperma”, revelou Jackson. “Ela não me conhece e eu não a conheço. Eu não me importava com a raça dela, desde que ela fosse saudável e tivesse boa visão. E seu intelecto... eu queria saber o quanto inteligente ela era.”

Prince, Paris e Blanket são os herdeiros de Michael Jackson

União de irmãos mais forte do que nunca

Durante entrevista à People, Prince, 27 anos, revelou que os três são muito próximos: “Qualquer momento que eu possa passar com meus irmãos agora, especialmente agora que estamos crescendo e nossas próprias vidas estão começando a florescer e crescer, cada momento que passamos com eles, qualquer pequeno jantar em família, qualquer passeio em família, é realmente um momento especial”, disse ele.