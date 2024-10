Daniel Alves volta às redes sociais depois de ganhar a liberdade

Pela primeira vez desde que ganhou o direito de cumprir a pena de quatro anos pelo estupro de uma jovem de 23 anos na Espanha em liberdade, o jogador Daniel Alves voltou às redes sociais na manhã desta segunda-feira (14).

Ele publicou no feed do Instagram uma foto em região montanhosa com uma camiseta com uma mensagem em inglês, que em português se traduz literalmente como “bons tempos estão a caminho”.

Ele ficou 14 meses recluso no centro penitenciário Brians 2 e, em março deste ano, conseguiu o direito de recorrer em liberdade.

Mas não é a primeira aparição pública de Daniel Alves. O jornal espanhol Vanguardia mostrou o jogador em partidas amadoras organizadas por aplicativos e batendo bola com um garoto na praia, que publicou a foto nas redes com a legenda “este foi o melhor dia da minha vida”.