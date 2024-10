Com as contas bloqueadas, Gusttavo Lima brinca: “trinta, sessenta, noventa sem juros, eu aceito”

O cantor Gusttavo Lima voltou a fazer piada sobre suas contas, que ainda estão bloqueadas pela Justiça durante um show em Brasília e brincou pedindo dinheiro aos fãs.

“O bebê está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Trinta, sessenta, noventa, sem juros, eu aceito”, disse o cantor no final de semana.

O cantor, assim como a influencer Deolane Bezerra e outros investigados na operação contra uma quadrilha internacional que explora jogos ilegais para lavagem de dinheiro, continuam com as contas bloqueadas por decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12º Vara Criminal do Recife.

A decisão chocou os advogados que defendem Gusttavo Lima, uma vez que cinco promotores do Grupo de Inteligência do Ministério Público (Gaeco) de Pernambuco já apontaram que não há provas suficientes para ligar o cantor às acusações levantadas contra ele.

Cachê milionário

Apesar das contas bloqueadas, dinheiro não é exatamente o problema de Gusttavo Lima. Recentemente ele foi contratado para uma participação especial em uma festa de debutante da filha de um casal de empresários e cobrou pela apresentação o cachê de R$ 1,1 milhão.