A comovente minissérie mexicana que acaba de chegar à Netflix e está sendo aclamada no mundo todo

Dentro do amplo catálogo de séries, minisséries, filmes e documentários que estão disponíveis na Netflix, muitas vezes se concentra mais nos novos lançamentos que estão chegando, mas também existem diferentes opções que são igualmente ou mais recomendadas.

ANÚNCIO

E uma das produções que está fazendo sucesso na plataforma e recebendo elogios da crítica é esta minissérie mexicana.

A minissérie que é aclamada na Netflix

Trata-se de “O Segredo do rio”, uma produção cheia de mistério, suspense e drama, que conta com oito capítulos.

El secreto del río (Perro azul / Netflix)

“Um menino chega a uma pequena cidade mexicana e faz uma amizade inesperada com um jovem local, mas um segredo obscuro sela seu vínculo para sempre.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta minissérie criada por Alberto Barrera e que está entre as mais vistas da plataforma.

Dentro do elenco destacam-se nomes como Diego Calva, Trinidad González, Frida Sofía Cruz, Mauro Guzmán, Mercedes Hernández, Yoshiga Escárrega, Nova Coronel e Lisa Rivas.

ANÚNCIO

A produção não está apenas conquistando aceitação entre os usuários, mas também recebendo elogios da crítica.

Joel Keller, do Decider, afirmou que “é a comovente história de uma amizade inesperada que foi forjada antes de uma tragédia acontecer e se solidificou depois”.

Enquanto Karina Adelgaard do Heaven of Horror apontou que embora, “pode não ser para todos que querem mais ação em suas séries de suspense ou suspense, mas ainda assim é uma boa produção.”

Dessa forma, se você gosta de produções latino-americanas, se tem interesse em ver uma obra com boas críticas ou procura uma minissérie que tenha uma dose de drama com suspense, “O Segredo do rio” é uma boa alternativa para aproveite dentro do catálogo que está disponível na Netflix.