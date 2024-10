Revelado um segredo importante da Princesa Leonor e que a coroa espanhola não queria que fosse descoberto

A Princesa Leonor, herdeira do trono de Espanha, tem de cumprir cada vez mais compromissos da agenda real que a rodeia à medida que os dias passam e a sua “vida privada” sempre foi mantida longe dos olhos do público. Porém, por vezes a segurança falha e o objetivo não é alcançado de forma tão eficaz, já que recentemente a filha do rei Felipe VI fez algo que a Coroa Espanhola queria esconder, mas não conseguiu, segundo registou o site Vanidades.

Coroa Espanhola não consegue esconder: o novo segredo de Leonor que veio à tona

Segundo informações da Monarquía Confidencial, no passado mês de Abril a Princesa Leonor embarcou num voo comercial com destino a Amsterdam, onde não se sabe exatamente quem conheceu ou quanto tempo passou no país europeu, bem como a sua agenda ou o motivo da sua visita surpresa.

Os referidos meios de comunicação afirmaram que Leonor de Borbón viajava sozinha, sem os pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia, e sem a irmã, a infanta Sofia, mas estava sempre acompanhada por dois membros da segurança do Palácio Real.

Uma viagem misteriosa sem a presença dos pais ou da irmã

Segundo Lecturas, nesse mesmo mês, Felipe VI e Letizia Ortiz também visitaram Amsterdã em uma viagem de estado na qual se reencontraram com os reis Guilherme e Máxima, além da princesa Amália. No entanto, não se sabe se a Princesa Leonor participou nessa visita oficial ou se se encontrou com eles.

Embora Leonor esteja focada no seu segundo ano de treino militar na Escola Naval de Marín, a sua responsabilidade como herdeira ainda está presente, pois tem de representar a monarquia espanhola em eventos nacionais e internacionais, especialmente aqueles relacionados com as comunidades autônomas da Espanha.