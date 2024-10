O filme aterrorizante que deixou o mundo inteiro de boca aberta e é uma joia escondida na Netflix

Nos últimos anos, foram lançados filmes de terror que desencadearam euforia em milhares de públicos, como ‘Fale Comigo’, ‘Terrifier 2′ e ‘O Telefone Preto’, mas não é possível esquecer uma produção que estreou em 2022 e deixou milhares de pessoas de boca aberta. Com uma estrela consagrada de Hollywood como protagonista e um antagonista interpretado pelo ator por trás do Rei da Noite em ‘Game Of Thrones’, este longa-metragem foi considerado uma das grandes surpresas daquele ano.

Netflix: o filme perfeito para assistir no Halloween

É uma produção da 20th Century Studios e New Regency, intitulada ‘Barbarian’, com título no Brasil de “Crimes Brutais’, que conta a experiência perturbadora de uma jovem que enfrenta uma reviravolta inesperada em sua vida após chegar a Detroit para uma entrevista de emprego. Ao descobrir que sua hospedagem estava lotada e que ele deveria dividir a casa com um estranho, a trama aponta um caminho bastante sombrio e cheio de suspense.

É um longa-metragem cheio de terror dirigido pelo diretor e roteirista Zach Cregger, com elenco liderado por Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, entre outros atores de destaque, segundo a Sensacine.

Do que se trata ‘Barbarian’, o novo terror que chegou à Netflix?

“Uma jovem que viaja para Detroit para uma entrevista de emprego aluga uma casa para passar a noite. Mas quando chega tarde da noite, descobre que a casa está lotada e que um homem estranho já está hospedado lá. Contra o seu melhor julgamento, ele decide passar a noite ali, mas logo descobre que há muito mais a temer do que um hóspede inesperado”, revela a sinopse oficial.

O filme se destaca não só pela ótima história, mas também pela combinação de talentos tanto na frente quanto nos bastidores. Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules e J.D. Lifshitz atua como produtor, enquanto Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Danny Chan, Alex Lebovici, Bill Skarsgård e Yariv Milchan complementam a equipe como produtores executivos.