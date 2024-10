A famosa teve vários relacionamentos antes de se casar com François-Henri Pinault

Salma Hayek é uma das atrizes mais famosas do México que conquistou Hollywood com seu grande talento e também de muitos homens.

A famosa teve vários amantes e relacionamentos antes de iniciar seu relacionamento com o milionário empresário francês François-Henri Pinault, com quem se casou em 2009.

O casal é um dos mais exemplares e sólidos do mundo do entretenimento, mas muitos acusaram a atriz de iniciar seu romance com Pinault por seus milhões.

Porém, ela deixou claro que seu amor é real e o exibe constantemente nas redes sociais, mas poucos sabem quem foram seus parceiros anteriores e aqui contamos para vocês.

Mais bonito que François? Os atores com quem Salma Hayek se relacionou antes do marido milionário

Edward Atterton

No final de 1997, quando Salma Hayek filmava o filme ‘O Corcunda de Notre Dame’, conheceu o belo e famoso ator inglês Edward Atterton e em dezembro daquele ano iniciaram um relacionamento.

As celebridades tiveram um relacionamento estável, mas durou apenas dois anos, já que em 1999 a atriz anunciou que eles haviam terminado.

Edward Norton

Salma Hayek teve um relacionamento de quatro anos com o belo ator Edward Norton, que eles mantiveram muito discreto.

O relacionamento começou em 1999, mas foi em 2000 que se tornou conhecido e eles procuravam não ser constantemente vistos em público para não se exporem.

Eles até trabalharam juntos no filme ‘Frida’ em 2002, mas infelizmente em 2003 anunciaram a separação.

Josh Lucas

Depois de terminar com Norton, a atriz começou a namorar outro ator bonito, mais jovem que ela, e era Josh Lucas.

Desde 2003 iniciaram o seu relacionamento, que tornaram público quase de imediato e foram vistos em público com muita frequência, mas infelizmente, em 2004, menos de um ano depois, terminaram.

Depois disso, em 2006, Salma conheceu François-Henri Pinault numa gala no Palazzo Grassi em Veneza, segundo a revista People, e um ano depois anunciaram o noivado e a gravidez e até hoje mostram o quanto estão apaixonados. Eles estão e muito felizes com sua filha Valentina.