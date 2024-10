Essa é a comédia romântica turca ESCONDIDA na Netflix que vai embalar sua noite de sábado

Não tem nada mais tedioso do que passar o sábado à noite em casa, certo? No entanto, tudo pode mudar quando você encontra o filme perfeito para fixar seus olhos na TV do começo ao fim.

Por isso, aqui temos a dica de uma produção levinha que está escondida no catálogo da Netflix. Trata-se da comédia romântica turca, ‘Conselheira do Amor’ [no turco, ‘Özel Ders’], originalmente lançada em 2022.

Com direção de Kivanç Baruönü, o longa-metragem traz a história de uma jovem chamada Azra que se passa por tutora para ajudar secretamente os alunos a alcançarem seus objetivos na vida, apesar da discordância dos pais. No entanto, seu novo vizinho Burak pode fazê-la esquecer todos os princípios e as regras que ela havia imposto a si mesma.

Assista ao trailer oficial:

O filme é estrelado pela atriz Bensu Soral, que já esteve em produções turcas de sucesso, como ‘Tuzak’, ‘Içerde’ e ‘Asim, O Vigarista’, e o ator Halit Özgür Sarı, conhecido por seu papel como Kadir Eren na série ‘Kardeslerim’ e como Yaman na série de drama ‘Yabani’, no ar atualmente no canal Fox TV.

Além da dupla, outros nomes também presentes no longa são: Helin Kandemir, Elif Ceren Balikçi, Rami Narin, Deniz Altan, Murat Karasu, Yaren Özgün, Hatice Aslan, Nevra Serezli, Hulya Gulsen Irmak, Dinç Daymen e Petek Aynaz Talebi.

‘Conselheira do Amor’ possui 1 hora e 29 minutos de duração e classificação indicativa para maiores de 12 anos. Portanto, se você é assinante da Netflix, pegue já seu balde de pipoca e aperte o play.