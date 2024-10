‘Coringa 2′ e outros filmes de super-heróis que foram um desastre de crítica e bilheteria

Esta imagem proporcionada pela Warner Bros. Pictures mostra os atores Lady Gaga e Joaquin Phoenix em uma cena de 'Coringa: Loucura a Dois' (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures via AP)

Com poucos dias de estreia. ‘Coringa 2′ traz a certeza de que é um fracasso absoluto, a crítica e o público odeiam, porém, não é o único filme de super-herói que passou por isso.

A seguir, deixo para vocês uma pequena lista de filmes de super-heróis que acabaram sendo um fracasso total, como ‘Coringa: Loucura a Dois’.

Mulher-Gato (2004)

Quando o boom dos filmes de super-heróis estava apenas começando, a Warner Bros. trouxe para as telonas o primeiro filme estrelado por uma anti-heroína, interpretada por Halle Berry, que estava no auge da carreira.

‘Mulher-Gato’ teve um orçamento de US$ 100 milhões e só conseguiu arrecadar US$ 82 milhões. Naquele ano ganhou o prêmio de pior filme no Razzies e sua protagonista ganhou o prêmio de pior atriz.

Elektra (2005)

Jennifer Garner estrelou esta sequência de ‘Demolidor’ que a crítica classificou como fraca, embora tenha reconhecido as boas cenas de ação. Teve um orçamento de US$ 43 milhões e mal arrecadou US$ 56,6 milhões.

Æon Flux (2005)

Apesar de estrelar Sharon Stone, a história deste filme não conseguiu cativar o público ou a crítica. Teve um orçamento de US$ 63 milhões e mal conseguiu arrecadar US$ 53 milhões de bilheteria. Os roteiristas culparam a Paramount Pictures pelo corte de 30 minutos do filme, que consideraram vital para a trama.

Lanterna Verde (2011)

Ryan Reynolds zombou inúmeras vezes do fracasso deste filme da DC, o que fez com que a crítica e o público concordassem em classificá-lo como um dos piores filmes de super-heróis já feitos. Teve um custo de US$ 200 milhões, acabando por acumular US$ 219 milhões de bilheteria.

Hellboy (2019)

O público e a crítica especializada consideram que faltou alma a esse reboot, além de exagerado, já que aumentaram os níveis de violência e sangue para gerar mais impacto, e acabou perdendo a essência que tanto foi valorizada nas primeiras adaptações. Dos US$ 50 milhões investidos neles, apenas US$ 40,8 milhões foram recuperados.