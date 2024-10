Outer Banks: Sucesso de Erasmo Carlos entra para a trilha sonora da 4ª temporada da série e web vai à loucura

Na última quinta-feira, dia 10 de outubro, a primeira parte da quarta temporada da série teen, ‘Outer Banks’, entrou no catálogo da Netflix, para a alegria dos fãs.

Com cinco episódios, a produção acompanha o grupo de amigos composto por John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) e Cleo (Carlacia Grant), após finalmente conseguirem encontrar o ouro. No entanto, tudo vira de cabeça para baixo com a chegada de um novo morador à ilha que os coloca em perigo mais uma vez.

A segunda parte da trama, criada por Josh Pate (O Impostor), Jonas Pate (O Psicológico) e Shannon Burke (Asphalt City), chega a plataforma com mais cinco episódios no dia 07 de novembro.

Contudo, os fãs brasileiros de ‘Outer Banks’ tiveram uma surpresa para lá de especial. Uma música do cantor e compositor, Erasmo Carlos (1941-2022), entrou para a trilha sonora da série e pode ser ouvida logo no final do primeiro episódio.

A canção escolhida foi ‘É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo’, lançada em 1971, escrita por Erasmo e Roberto Carlos, incluída no álbum ‘Carlos, Erasmo [Versão Com Bônus (1971)).

O Tremendão, como era chamado, morreu aos 81 anos em decorrência de problemas causados por uma síndrome edemigênica (quando há excesso de líquido nos tecidos do corpo).

