Família Real reage a revelações sobre últimos dias de Elizabeth II

Recentemente, surgiram novas informações sobre os últimos momentos de vida da rainha Elizabeth II, reveladas pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson em seu livro de memórias intitulado Unleashed (ou “Libertado”, em tradução livre). Essas revelações, que indicam que a monarca sofria de uma doença grave, têm causado grande desconforto dentro da Família Real britânica. O livro de Johnson sugere que a rainha teria sido diagnosticada com uma forma de câncer nos ossos, algo que nunca havia sido oficialmente divulgado.

O relato do ex-premiê descreve Elizabeth como uma figura frágil, com uma aparência “pálida” e visivelmente mais “encurvada” nos últimos encontros que tiveram. Além disso, ele menciona sinais visíveis em seu corpo, como hematomas nas mãos e pulsos, possivelmente resultado de tratamentos médicos. Vale destacar que o atestado de óbito oficial da monarca, que faleceu em 2022 aos 96 anos, aponta a causa da morte como idade avançada, sem mencionar a suposta doença descrita no livro.

Reação da família real

Fontes ligadas à realeza revelaram à revista In Touch Weekly que essas declarações deixaram os membros da família profundamente insatisfeitos. Segundo relatos, o conteúdo foi considerado “extremamente sensível e gráfico”, gerando grande desconforto. Embora a Família Real ainda não tenha se pronunciado oficialmente, o desconforto nos bastidores é evidente. De acordo com uma fonte, “eles não vão condenar publicamente, mas estão todos furiosos em privado”.

Apesar das especulações, os assessores reais não confirmaram a alegação sobre o suposto câncer de Elizabeth II. É importante lembrar que o pai da rainha, George VI, também faleceu de câncer em 1952, o que alimenta ainda mais as especulações. Além disso, o atual rei Charles III também enfrenta uma batalha contra a mesma doença, enquanto Kate Middleton, esposa do príncipe William, concluiu recentemente seu tratamento de quimioterapia após um diagnóstico precoce.

Essas revelações levantam questões sobre a privacidade de figuras públicas, mesmo após sua morte, e como informações pessoais podem ser tratadas por aqueles que estiveram próximos durante seus últimos dias.