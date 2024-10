Shakira colapsou a internet e esses são os melhores memes que seus fãs deixaram em sua pré-venda para a turnê

Shakira é uma das artistas mais proeminentes da atualidade, tem sido muito lembrada e apreciada pela música que acompanha seus seguidores há várias décadas, mas com o recente lançamento de seu álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, espera-se que continue impactando com suas músicas e até com o que será sua turnê pela América Latina, Europa e Estados Unidos. Hoje foi a pré-venda de fãs para alguns seguidores de Shak e essa compra caótica deixou vários memes nas redes sociais.

A turnê de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, pretende ser uma compilação de todos os sucessos da cantora Colombiana, além de seu grande retorno a seu país após se despedir com sua turnê ‘El Dorado’. Este álbum de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é um dos mais arriscados de Shakira onde ela revela seus sentimentos sobre seu divórcio na mídia, por isso muitos querem ver o retorno da cantora aos palcos e isso gerou um grande congestionamento na página , muitos não conseguiram comprar o ingresso.

Isso gerou uma onda de memes que fez muitos rirem, além de chorarem por não conseguirem o ingresso para ver Shakira. No dia 9 de outubro, a partir das 10h00, os clientes poderão adquirir bilhetes através da pré-venda Bancos AVAL.

De qual novela Shakira participou?

No início, Shakira tinha uma carreira muito promissora planejada e a partir dos 17 anos estrelou uma produção televisiva que muitos lembram. Foi transmitida entre 1993 e 1994, sendo a atriz colombiana a protagonista que interpretou Luisa María em Oasis, a herdeira de uma família poderosa que se apaixona por um dos inimigos de sua família.

Embora a carreira de Shakira sempre tenha prometido ser musical, ela decidiu se destacar para divulgar algumas de suas músicas que acompanhavam as cenas da produção, embora a produção não tenha tido grandes números, muitos não hesitam em lembrar da jovem Shakira, de origem negra cabelos, um pouco atrevidos mas com o mesmo sorriso de sempre.

É claro que esta novela não foi o principal motivo de seu sucesso, já que mais tarde ela lançou seu álbum ‘Pies Descalzos’, que a levou ao estrelato e vários meios de comunicação chegaram a espalhar boatos de que Shak comprou os direitos desta produção para que fosse não será transmitido novamente.

Qual é o nome do novo namorado de Shakira?

Após seu divórcio de destaque, a colombiana mostrou que já teve um encerramento em seu relacionamento e que pode estar dando a ele uma nova oportunidade no amor, tantas têm sido suas abordagens nos relacionamentos que foi recentemente revelado no TMZ que ela teve um encontro com um homem desconhecido em Miami.

Shakira foi flagrada jantando, dando alguns sorrisos e bastante próxima do homem misterioso, embora a cantora tenha declarado que não estava em busca de um relacionamento, ela expressou que se viesse alguém que entendesse seu estilo de vida, ela o receberia; Embora esta relação não tenha sido confirmada, um dos atores de ‘Emily em Paris’ pode ser o novo amor de Shakira, é Lucien Laviscount, um ator britânico de 31 anos.