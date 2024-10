O filme mais quente dos últimos anos chega ao Prime Video e está arrasando com tudo: é imperdível

A plataforma Amazon Prime Video conta com filmes, documentários e séries para todos os gostos, principalmente aqueles que possuem cenas picantes. Dentro do catálogo há uma produção que envolve triângulos amorosos e cenas eróticas, é ‘Rivais’, estrelada por Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor.

ANÚNCIO

O filme é dirigido e produzido por Luca Guadiagnino e surpreendeu os espectadores com suas cenas picantes. A princípio é uma história sobre tênis, mas o esporte é apenas um elemento que ajuda a traçar uma história sobre a dinâmica das relações humanas, entre competição e sentimentos.

Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor são os atores deste triângulo amoroso cheio de reviravoltas, tão emocionante quanto uma grande partida de tênis.

O palco, o mundo do tênis

‘Rivais’ (Challengers, nome original em inglês) é um filme que se passa no mundo do tênis e conta a história de uma partida crucial, revelando o passado dos protagonistas por meio de flashbacks detalhados e muitas vezes comoventes.

Segundo o portal Sensacine, o realizador reinventa o significado de um triângulo amoroso e oferece um gesto artístico extraordinário e ousado, com imagens que se transformam num espetáculo verdadeiramente estético e cativante.

“Depois de sua própria carreira no tênis, a treinadora Tashi transforma seu marido Art de um atleta comum em um profissional famoso que vence torneio após torneio. No entanto, nenhum sucesso realmente dura. Quando a carreira de Art é afetada, Tashi o inscreve em um evento ‘Challengers’ que acontece em um nível comparativamente inferior”, destaca a sinopse do Prime Video.

No novo torneio, Art deve conseguir algumas vitórias e, portanto, mais confiança em si mesmo, porém, as coisas mudam quando ele descobre que seu adversário ali é Patrick. O menino não era apenas o melhor amigo de Art, mas também namorava Tashi. Em breve haverá muita tensão no ar, e não apenas na quadra de tênis.

Então é um filme que deveria estar na sua lista para sentar no sofá e curtir essa história que promete prender toda a sua atenção.