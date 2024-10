De strip-tease a programas de namoro: o relacionamento de Sean ‘Diddy’ Combs com sua mãe

O relacionamento de Sean ‘Diddy’ Combs com sua mãe Janice Combs sempre foi muito próximo. A mulher o criou sozinha porque seu pai morreu quando ele tinha dois anos. Desde então, ela se dedicou a cuidar dele e eles têm sido muito unidos, tanto que mesmo em suas diversas prisões ela o defendeu “demais”.

“Minha mãe gosta de ficar comigo, ela me ama muito e tem muito orgulho de mim. Ele quase cometeu suicídio para garantir que eu frequentasse escolas particulares, para me expor a viagens, ele garantiu que eu nunca menosprezasse outras pessoas”. “Ela também acendeu um fogo em mim”, disse ‘Diddy’ em uma entrevista que deu a Winfrey Oprah em 2006.

O Mirror publicou que no meio do atual processo judicial, uma fonte disse que “ela está ao lado do filho”. Ela foi hospitalizada em julho passado e acredita-se que tenha sido devido ao estresse.

Janice Combs divulgou no último domingo um comunicado por meio de seus advogados, no qual garante que todas as acusações feitas contra seu filho são mentiras.

“Venho até vocês hoje como uma mãe que está arrasada e profundamente entristecida pelas acusações feitas contra meu filho, Sean Combs… É comovente ver meu filho julgado não pela verdade, mas por uma narrativa criada a partir de mentiras… Estou testemunhando o que parece ser um linchamento público de meu filho antes que Heats tivesse a oportunidade de provar sua inocência é uma dor insuportável demais para ser colocada em palavras”, diz a mulher na carta, em resposta às alegações de que o magnata da música forçou homens, mulheres e menores, serem profissionais do sexo sob a influência de drogas.

Mãe de Sean ‘Diddy’ Combs e a vida feliz com seu filho

Até agora, nenhuma acusação foi feita contra Janice Combs. No entanto, de acordo com o The Mirror, a mulher foi vista em vídeo nas famosas ‘festas brancas’ do filho, recebendo um gotejamento de fluido intravenoso, que ele usava para acordar seus convidados após horas de drogas e sexo. Na gravação, o rapper a chama de ‘Mamá Duques’ e lhe dá um beijo.

A citada mídia noticia que ‘Diddy’ dizia que sua mãe era solteira e até falava em estabelecer um programa de namoro para ela. “Uma vez minha mãe e eu conversamos sobre fazer um show de namoro com ela… Ela é tão exigente”, disse o produtor musical, que também contou que eles iam juntas a clubes de strip.