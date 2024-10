Resumo de novela: Belize Pombal confirmada no elenco de ‘Vale Tudo’?

Após uma belíssima atuação como Quitéria na primeira fase do remake de ‘Renascer’, a atriz Belize Pombal estaria reservada para atuar na releitura de ‘Vale Tudo’, novela que estreia no horário de ‘Mania de Você’, em março de 2025, celebrando os 60 anos da TV Globo.

Segundo o jornalista Duh Secco, na nova versão da novela, ela interpretará Consuelo, personagem que em 1988 foi vivida por Rosane Gofman. Porém, na história desenvolvida por Manuela Dias essa personagem passará por algumas mudanças.

Jarbas, que em ‘Vale Tudo’ original era seu irmão, agora pode ser seu marido e os sobrinhos, André e Daniela, serão transformados em seus filhos. Enquanto Jarbas segue como motorista da família Roitman, André quer ser modelo e Daniela vira estudante de direito.

Matheus Nachtergaele ganha destaque em ‘Vale Tudo’

O ator Matheus Nachtergaele, que também participou do remake de ‘Renascer’, ganhará um destaque maior na adaptação da novela ‘Vale Tudo’, segundo o jornalista Daniel Farad, do Notícias da TV (UOL), que informou que ele foi convidado para viver Poliana, personagem vivida originalmente por Pedro Paulo Rangel (1948-2022).

Matheus Nachtergaele ganha destaque no remake da novela 'Vale Tudo' (Beatriz Damy/Globo)

Na trama original, exibida pela TV Globo em 1987, Poliana é o apelido dado ao personagem Audálio,fiel escudeiro da protagonista Raquel, que será interpretada pela atriz Taís Araújo no remake. Ele foi inspirado no romance ‘Pollyanna’, do escritor Eleanor H. Porter (1868-1920), que até virou novela infantil no SBT.

O remake da novela ‘Vale Tudo’ deve contar com Bella Campos, Renato Góes, Murilo Benício, Ramille, Alice Wegmann, Carolina Dieckmann e Humberto Carrão. Mas, parte do elenco principal deve ser revelado pelo diretor Paulo Silvestrini apenas no UpFront, marcado para o dia 16 de outubro.

Com apenas 173 capítulos, a nova versão da novela deve começar a ser gravada no início do próximo ano, já que a previsão é que ela entre no ar apenas em março.