Meghan Markle surpreende ao aparecer deslumbrante em evento beneficente sem Harry

No último sábado (5/10), Meghan Markle se surpreendeu ao comparecer inesperadamente a um evento de caridade no Hospital da Criança de Los Angeles. A duquesa de Sussex participou do evento bianual com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de crianças com câncer. Desde que mudou para os Estados Unidos, em 2020, Meghan tem se envolvido em iniciativas desse tipo, sempre buscando auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, seja social ou financeira.

A duquesa apareceu deslumbrante, usando um elegante vestido vermelho, acompanhado de um penteado de cabelos ondulados. Um detalhe notável foi a ausência de seu marido, o príncipe Harry, que esteve no Lesoto, na África, cumprindo compromissos profissionais. Apesar dos rumores de uma possível crise no relacionamento do casal, a ausência do príncipe foi justificada por sua viagem ao trabalho, e Meghan marcou presença sozinha.

O casal, que vive nos Estados Unidos desde 2020, após renunciar às funções na realeza britânica, tem se dedicado às causas humanitárias, além de criar os dois filhos, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de dois anos.

O papel de Meghan nos eventos beneficentes

Meghan tem sido exibida uma figura ativa em eventos filantrópicos, principalmente aqueles que envolvem o bem-estar infantil. Sua participação no evento do Hospital da Criança reafirma seu compromisso com as causas sociais, principalmente na área da saúde. Ao longo dos últimos anos, a ex-atriz tem usado sua visibilidade para apoiar organizações que visam ajudar os mais necessitados, consolidando sua imagem de figura pública engajada e comprometida com o bem-estar coletivo.

Especulações da mídia sobre o casal persistem, mas a presença constante de Meghan em eventos mostra que seu foco está em questões humanitárias e na criação dos filhos, apesar das pressões e expectativas públicas.