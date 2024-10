Felipe Andreoli fora da TV Globo? Colunista diz que esses são os seus últimos dias

Felipe Andreoli pode deixar o ‘Globo Esporte’, em São Paulo, e também a TV Globo, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal LéoDias, que afirmou que o apresentador está em seus últimos dias de contrato com a emissora.

Segundo os bastidores, o jornalista não deve renovar o seu contrato para focar em outros projetos pessoais e seguir trabalhando na internet. No entanto, segundo o colunista, a Globo enviou um comunicado onde não comenta sobre a saída do famoso do casting fixo.

“Andreoli é nosso contratado, âncora do Globo Esporte SP, além de fazer as participações no Mais Você”, a nota ainda afirma que a emissora não comenta detalhes envolvendo os contratos, “tampouco projetos ou estratégias futuras”.

Antes da Globo, Andreoli passou por muitos canais de televisão, como Record, Rede Gospel, TV Cultura e Band, onde ganhou destaque nacional ao ser um dos repórteres do extinto programa ‘CQC’.

TV Globo tira o ‘Linha Direta’ da programação de 2025

No cenário do Linha Direta, Pedro Bial entrevistas pessoas que forams envolvidas nos casos apresentados no programa (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Foi em maio de 2023 que a direção da Globo resolveu trazer de volta o ‘Linha Direta’, programa que fez muito sucesso nos anos 1990 e 2000, agora apresentado por Pedro Bial, mas nem mesmo boa audiência e a repercussão positiva na web segurou a 3ª temporada da atração.

Segundo o site O Planeta TV, questões comerciais fizeram a atração true crime voltar para a gaveta do canal. A equipe que trabalha nos bastidores já teria sido avisada da descontinuidade em 2025.

Com 10 episódios, a 1ª temporada foi um grande sucesso de audiência, 11,6 pontos em média, mas em 2024, a 2ª edição teve uma queda, registrando uma média de 9,3 pontos na Grande São Paulo.

O cantor Daniel é o novo apresentador dos domingos

Daniel apresenta programa sertanejo nas manhãs da TV Globo (João Miguel Júnior/Globo)

O cantor Daniel vai viajar pelas raízes do sertanejo no novo programa dominical da TV Globo, previsto para estrear em dezembro. A atração, chamada ‘Viver Sertanejo’, vai ao ar nas manhãs do canal, antes do ‘Esporte Espetacular’ e tem como objetivo manter o público que acompanha o ‘Globo Rural’, que passará a ser exibido depois do ‘Auto Esporte’.

O ‘Viver Sertanejo’ será gravado na fazenda de Daniel, em Brotas, interior de São Paulo. Ao abrir as portas, ele recebe cantores de diferentes gerações da música sertaneja e conversa sobre as memórias afetivas e as histórias do movimento sertanejo brasileiro e com, claro, muita moda de viola.