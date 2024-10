Fazenda de Leonardo onde trabalhadores foram resgatados tem mansão e 5 mil cabeças de gado

A fazenda do cantor Leonardo onde os seis trabalhadores foram resgatados após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) chama-se “Talismã” e fica em Goiás. O nome vem de uma música dos anos 1990, um dos maiores sucessos na Dupla com o irmão Leandro, já falecido.

Com o tamanho de aproximadamente mil campos de futebol (mil hectares), a principal atividade local é a pecuária e há pelo menos 5 mil cabeças de gado no local, que está avaliado em R$ 60 milhões.

Fazenda Talismã (Reprodução Youtube)

Embora trata-se de uma fazenda produtiva, o sertanejo não abriu mão do conforto e do luxo e o local abriga uma mansão com vários quartos, quadras de futebol, tênis e futevôlei, piscina externa com deck de madeira, área externa para churrasco e jogos e um grande lago onde alguns jetskis são às vezes vistos dando umas voltas no local.

Qual é a acusação?

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, seus trabalhadores foram encontrados no local durante uma fiscalização em condições análogas à escravidão e por isso Emival Eterno da Costa, nome verdadeiro do sertanejo, foi incluído na ‘lista suja’ do trabalho escravo.

Técnicos do MTE operaram uma fiscalização na Fazenda Talismã, em Jussara (GO), na zona rural de Goiás, em 2023. O ministério considerou as pessoas encontradas em situação de “escravidão contemporânica”, relatando a rotina de seis funcionários que passavam a noite em uma casa abandonada sem água potável e banheiro apropriado.

Veja a nota da defesa do cantor:

“Essas terras estavam arrendadas para um produtor de soja. Tudo foi julgado. Leonardo, inclusive, pagou uma multa”, disse um dos representados do cantor ao GLOBO. A defesa do artista ainda afirmou que entrará com uma ação para tentar compreender o motivo em que Leonardo aparece na Lista Suja do MTE.