Esta série coreana de drama e suspense sai da Netflix em outubro: saiba qual é e do que se trata?

Ao longo de outubro, a Netflix lançará diversos projetos com os quais procurará cativar os seus milhões de assinantes, como os filmes ‘Uma Aventura em Marrocos’ ou ‘O Lugar do Outro’.

No entanto, também neste mês, a plataforma de streaming excluirá diversas produções que valem a pena assistir antes de serem removidas, incluindo uma série coreana de drama e suspense.

Qual é o k-drama intrigante que a Netflix excluirá em outubro de 2024?

Trata-se da produção ‘Desaparecido: o outro lado’, série de suspense, mistério e fantasia dirigida por Min Yeon-hong que foi ao ar na televisão sul-coreana por duas temporadas.

A trama acompanha Kim Wook, um golpista cuja vida dá uma reviravolta quando visita Duon para recrutar mais vítimas. E logo percebe que o local está atormentado pelas almas dos mortos.

Na distante aldeia rural, Wook conhece o sombrio Jang Pan-seok, que parece estar à procura de pessoas desaparecidas. Ambos unem forças para desvendar o mistério e os segredos da cidade.

A versátil funcionária pública e ativista social Lee Jong-ah se junta a eles na busca com seus conhecimentos de informática. Assim como o policial Shin Joon-ho, que está procurando por sua amada namorada desaparecida.

Quem faz parte de ‘Desaparecido: o Outro Lado’?

‘Desaparecidos: o Outro Lado’ conta com um elenco formado por atores talentosos. O ator Go Soo lidera a história como Kim Wook; Heo Joon-ho faz o mesmo que Jang Pan-seok.

Enquanto isso, os intérpretes Ahn So-hee, Ha Joon e Seo Eun-soo completam o elenco principal desta série sul-coreana na pele de Lee Jong-ah, Shin Joon-ho e Choi Yeo-na, respectivamente.

Quantos episódios ‘Desaparecidos: o Outro Lado’ tem?

‘Desaparecidos: o Outro Lado’ tem duas temporadas. A primeira tem 12 episódios e foi ao ar em 2020. Já a segunda parcela tem 14 capítulos transmitidos entre 2022 e 2023.

Quando ‘Desaparecidos: o Outro Lado’ sairá da Netflix?

Gone: The Other Side será removido da Netflix em 12 de outubro. Portanto, os assinantes só têm até o dia 11 do mesmo mês para assisti-lo na íntegra na plataforma de streaming.

Trailer de ‘Desaparecidos: o Outro Lado’