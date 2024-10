Em live no Instagram, Deolane se pronuncia sobre prisão: ‘Querem me derrubar’

Na madrugada desta terça-feira (8), a advogada e influenciada Deolane Bezerra utilizou seu perfil no Instagram para realizar uma live. Logo no início da transmissão, ela prometeu à irmã Daniele que manteria o controle durante a live, garantindo que não faria nada que pudesse prejudicar sua família. A irmã, que acompanhava a live, enviava mensagens ao longo do vídeo.

Em tom descontraído, a advogada expressou gratidão aos fãs, destacando o apoio recebido. “Mais de 28 mil pessoas estão aqui comigo. Eles me amam, eu quero aqui. Querem me derrubar, mas eu sou do povo!”, declarou. Ela também apresenta que, após sua família, seus seguidores são fundamentais em sua vida, mostrando-se emocionada com o carinho recebido.

Publicações enigmáticas e repercussões

Horas antes da transmissão ao vivo, a influenciada havia compartilhado em suas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial, na qual aparecia vestida com uma roupa militar e proteção um fuzil. A legenda, “Vamos começar?”, sugere que ela poderia abordar assuntos delicados relacionados à sua prisão recente. No entanto, durante um live, a advogada preferiu não entrar em detalhes sobre o episódio.

Deolane ficou detida por 20 dias em Pernambuco sob suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro. Sua prisão gerou grande repercussão nas redes sociais, com especulações sobre o caso. Apesar disso, ela optou por manter o foco da live em sua gratidão aos fãs e na força que tem encontrado em sua família.

A transmissão terminou sem maiores polêmicas, e a influenciada parecia mais preocupada em tranquilizar seus seguidores e manter o tom positivo. Embora não tenha abordado diretamente os motivos de sua prisão, Deolane deixou claro que está pronto para enfrentar os desafios que surgirem.