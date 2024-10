Reaparece vídeo onde Diddy pede para Justin Bieber não falar sobre o que fez com seu “irmão Puff”

Um clipe de retrocesso de Jimmy Kimmel Live! colocou Sean ‘Diddy’ Combs e Justin Bieber no centro das atenções novamente, desta vez sob uma luz nova e mais sombria devido aos recentes problemas legais de Combs. No vídeo de 2011, os dois artistas aparecem juntos no programa quando Bieber tinha apenas 16 anos e discutiram seu relacionamento próximo com o apresentador Jimmy Kimmel. Durante a entrevista, Kimmel perguntou: “Vocês estão trabalhando juntos?”, ao que Combs, então uma figura poderosa na música, respondeu: “Não... Nós nos tornamos amigos de uma forma estranha”.

O rapper, que na época não enfrentava as graves acusações que enfrenta agora, descreveu Bieber como “um irmão mais novo”, alguém que não tinha medo de lhe pedir conselhos. Combs enfatizou que a indústria musical era uma “família forte” e que muitas pessoas, incluindo ele, queriam proteger Bieber por causa de seu “grande coração” e personalidade gentil. “Além de seu talento, ele é um dos melhores caras que você poderia conhecer”, comentou o rapper do Bad Boy for Life, provocando aplausos do público.

Reaparece vídeo de Diddy com Justin Bieber em que ele pede para que ele não fale sobre o que fez com seu “irmão Puff”

No entanto, a conversa tomou um rumo estranho quando Kimmel brincou sobre o generoso presente de Combs de um Lamborghini para seu filho, sugerindo que talvez ele pudesse fazer o mesmo por Bieber. A cantora de Baby entrou na conversa dizendo: “Ele me comprou um Lamborghini, mas ainda não o tenho”, provocando uma reação perturbada de Combs.

Nesse momento, o rapper emitiu um aviso em tom de brincadeira, mas que agora é visto numa nova perspectiva: “Ele sabe que não deve falar sobre as coisas que faz com o irmão mais velho, Puff, em rede nacional”, acrescentando que “ele não “Tudo é para todos”. Este comentário circulou mais uma vez nas redes sociais, em meio às acusações criminais de Combs.

O vídeo se refere aos dois dias que passaram juntos em 2009, quando Combs prometeu a Bieber um “sonho de quinze anos”. Em outro clipe que ressurgiu, Combs parece chateado com Bieber, insinuando que o cantor não saía com ele tanto quanto antes. Bieber, visivelmente incomodado, tentou amenizar a situação oferecendo seu número de telefone.

Agora, com Combs enfrentando graves acusações de tráfico sexual e extorsão, a relação entre os dois voltou a ser objeto de especulação. Um representante de Bieber confirmou que, embora o cantor esteja ciente das acusações contra Combs, ele atualmente está focado em ser “um ótimo pai e marido”.