As filmagens da sequência de ‘O Diabo Veste Prada’ estão prestes a começar: quando está previsto seu lançamento?

Meryl Streep e Anne Hathaway estão prontas para se encontrarem novamente nos sets de filmagem, para a continuação de ‘O Diabo veste Prada’, cujas filmagens começarão em breve, sendo considerada uma das sequências de filmes mais aguardadas.

Aqui fornecemos informações sobre o filme e tudo o que você precisa saber sobre a produção.

Quando será filmada a sequência de ‘O Diabo Veste Prada’?

Está confirmado que o filme começará a ser rodado no dia 30 de novembro de 2024, então todos os aspectos já estão preparados para receber no set Meryl e Anne, que são as principais atrizes da trama.

A trama terá como foco a competição entre Priestly, que luta contra o declínio de sua carreira devido à redução da circulação de revistas, e sua ex-assistente, Emily Charlton (interpretada por Emily Blunt), que agora ocupa um cargo de destaque. marca de luxo de prestígio.

Segundo o Puck News, a narrativa se passará em quatro locais essenciais para a economia dos Estados Unidos: Silicon Valley, Hollywood, Washington e Wall Street.

O sucesso de ‘O Diabo Veste Prada’

O filme ‘O Diabo Veste Prada’, lançado em 2006 pelo cineasta David Frankel, é uma versão cinematográfica do romance homônimo escrito por Lauren Weisberger. Neste, Anne Hathaway interpreta Andrea Sachs e Meryl Streep interpreta Miranda Priestly, tornando o filme um elemento contemporâneo essencial.

A trama tem como foco Andrea, uma recém-formada que se muda para Nova York com o sonho de se tornar escritora. Em vez de trabalhar em uma revista literária como esperava, acaba como assistente de Miranda Priestly, editora estrita da renomada revista de moda ‘Runway’. À medida que Andrea mergulha na indústria da moda, ela vivencia problemas pessoais e profissionais que a fazem repensar seus princípios e objetivos.