3 filmes para assistir quando você quiser chorar muito: eles vão te ajudar a alcançar a catarse

Os longas-metragens, independentemente do gênero, têm o poder de oferecer algum tipo de catarse, que pode ser definida como a liberação de emoções ou tensões reprimidas. Porém, nada pode nos ajudar mais do que um filme que consegue nos fazer chorar.

ANÚNCIO

As produções que conseguem nos levar às lágrimas, sejam histórias de amor, de guerra ou de dramas familiares, são aquelas que encarnam a natureza fugaz, bela e dolorosa da vida.

Filmes para assistir quando você precisar chorar

Então, se você está em um momento em que precisa assistir a um filme que vai fazer você chorar, continue lendo para encontrar três dos filmes mais tristes que certamente tocarão seu coração.

Desejo e Reparação (2007)

A trama começa quando a jovem Briony Tallis, uma aspirante a escritora de 13 anos, muda irrevogavelmente o rumo de diferentes vidas ao apontar o humilde Robbie Turner, namorado secreto de sua irmã mais velha, Cecilia Tallis, por um estupro que ele não cometeu... no verão quente de 1935.

Em qual plataforma você pode assistir: AppleTV+ (aluguel ou compra) / Prime Video (em algumas regiões)

Túmulo dos Vagalumes (1989)

Ambientado no Japão em 1945, o filme segue Seita e Setsuko, dois irmãos de 14 e quatro anos, respectivamente. Depois de ficarem órfãos no bombardeio de Kobe, eles são obrigados a viver com uma tia que os maltrata até que decidem fugir para viverem felizes, mas a comida logo se torna escassa.

Em qual plataforma você pode assistir: Netflix (em algumas regiões).

ANÚNCIO

As Ondas (2019)

A produção emocionante conta a jornada emocional que uma família afro-americana que vive no sul da Flórida atravessa enquanto seus membros tentam se manter à tona e seguir em direção ao amor, ao perdão e à unidade genuína depois de sofrer uma tragédia inconcebível.

Em qual plataforma você pode assistir: Prime Video (em algumas regiões).