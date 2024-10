“O que ela fez no rosto?”: Selena Gomez brilha no tapete vermelho, mas um detalhe em seu rosto chocou as redes

Aos 32 anos, Selena Gomez recebeu a indicação de melhor atriz principal em comédia por seu papel na série ‘Only Murders in the Building’. Embora não tenha levado para casa o cobiçado prêmio, a estrela da Disney roubou o coração de muitos fãs com elogios por sua aparência deslumbrante, segundo o site Brightside.

O detalhe do rosto de Selena Gomez que causou polêmica nas redes

Selena Gomez teve uma noite muito especial para ela: a empresária, atriz e cantora foi indicada ao seu primeiro Emmy por seu papel como a amarga mas cativante Mabel Mora na série ‘Only Murders in the Building’, cuja quarta temporada chegou no mês passado. Naturalmente, a criadora da Rare Beauty recorreu à sua equipe de elite para se preparar.

Selena Gomez posou completamente sozinha no tapete vermelho com um espetacular vestido de veludo preto Ralph Lauren com decote frente única e adornado com lantejoulas. Além disso, ela usava seu característico cabelo preto natural e solto. Para finalizar, ela complementou o look com uma maquiagem elegante que acentuou seu look.

Internautas reagem ao rosto da atriz

Depois que as fotos de Selena Gomez foram publicadas nas redes, milhares de fãs comentaram com elogios carinhosos. “Selena está linda!”, “Ela é adorável!!,” “Ela passou por muitas doenças físicas e mentais. Adoro vê-la finalmente feliz”, “VOCÊ ESTÁ LINDA! Estar apaixonado fica tão bem em você”, “Orgulho é um eufemismo!! Te amo Sel”, “Tão linda!” foram alguns dos elogios que a atriz recebeu.

No entanto, outros internautas acharam que a atriz de Hollywood parecia diferente em sua aparição mais recente no tapete vermelho do Emmy de 2024 “O que ela fez com o rosto?”, “Selena Gomez fez uma cirurgia no rosto ou simplesmente. ganhar peso?” Parece diferente”, foram alguns dos comentários que Selena Gomez recebeu.