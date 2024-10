Você gostou de ‘A Substância’? Outros filmes que causaram desmaios nas salas de cinema

‘A Substância’ é o novo filme de horror corporal que está gerando controvérsia, pois tem causado desmaios nas salas de cinema devido às suas cenas fortes.

Este filme é protagonizado por Demi Moore, que interpreta Elizabeth, uma mulher que tem acesso a uma substância misteriosa que a transforma na melhor versão de si mesma, ou seja, em uma bela jovem, versão encarnada por Margaret Qualley.

Na sua passagem pelo Festival de Cannes, muitos criadores de conteúdo e críticos afirmaram que ‘A Substância’ chocou as salas de cinema. No entanto, não foi o único filme a provocar essa reação no público.

O Exorcista (1973)

Para a época, este filme de terror contava com os melhores efeitos especiais e pela primeira vez mostrava uma cena de exorcismo tão impactante, o que fez com que algumas pessoas não aguentassem e perdessem a consciência durante a projeção.

A Paixão de Cristo (2004)

Mel Gibson conseguiu capturar toda a crueza da Via Crucis que Jesus Cristo sofreu, de modo que as cenas fortes de tortura chocassem. Na verdade, uma mulher perdeu a vida depois de ter um ataque cardíaco ao ver a crucificação.

Mordida (2015)

No Festival Internacional de Cinema Fantasia de 2015, foram distribuídos sacos de vômito para os participantes, pois os realizadores alertaram sobre o quão fortes eram as cenas neste filme gore. Vários os utilizaram e também houve um casal que desmaiou.

Voraz (2016)

Filme franco-belga escrito e dirigido por Julia Ducournau, que conta a história de uma jovem vegetariana que, ao ingressar na universidade para estudar veterinária, é obrigada a participar de uma praxe que envolve ser banhada com sangue de animal e comer um rim de coelho cru.

Desde então, ela começa a ter vontade de comer carne, especialmente carne crua, no entanto, logo em seguida começa a desejar comer carne humana. No Festival Internacional de Toronto de 2016, duas pessoas desmaiaram devido às cenas pesadas.