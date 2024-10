‘Rivais’: O drama esportivo protagonizado por Zendaya já chegou no Prime Video; conheça a história

Tem coisa mais tediosa do que passar o sábado à noite em casa? No entanto, tudo pode mudar quando você escolhe o filme perfeito para assistir nas plataformas de streaming.

Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se do filme de drama esportivo romântico americano, ‘Rivais’ [no inglês, ‘Challengers’], adicionado recentemente ao catálogo do Prime Video.

Dirigido por Luca Guadagnino e escrito por Justin Kuritzkes, o longa-metragem conta a história de uma estrela do tenis que virou treinadora chamada Tashi Donaldson.

A fim de afastar o marido, Art Donaldson, um campeão de tênis mundialmente famoso, de uma série de derrotas, ela o obriga a jogar no ‘Challenger’ contra o ex-melhor amigo dele, Patrick Zweig, que também já foi ex-namorado dela.

Confira o trailer a seguir:

O filme é estrelado pela atriz Zendaya, famosa por integrar o elenco de sucessos como ‘Duna’, ‘Euphoria’ e ‘Homem-Aranha’, pelo ator Mike Faist, que atuou em ‘Clube dos Vândalos’ e ‘Amor, Sublime Amor’, e pelo ator Josh O’Connor, conhecido por seus papéis em ‘The Durrells’ e ‘Reino de Deus’.

Além do trio, outros atores que também estão no elenco são: Hailey Gates, Darnell Appling, Jordan Thompson, Faith Fay, Nada Despotovich, A.J. Lister, Connor Aulson, Naheem Garcia, Mary Joe Fernández, Chris Fowler, Tierre Diaz, Gay Haubner, Heidi Garza, Dettric Jones, e muito mais.

‘Rivais’ possui 2 horas e 12 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e, atualmente, está na lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Portanto, se você é assinante da plataforma, pegue já seu balde de pipoca e aperte o play!