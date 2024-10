Qual foi a relação entre Diddy Combs e Will Smith? Fotos ressurgem comprometendo o ator

Um documentário lançado pelo TMZ revive as famosas festas organizadas por Sean Diddy Combs, onde várias celebridades de Hollywood aparecem em fotos e vídeos, incluindo o famoso ator Will Smith. O magnata da música atualmente enfrenta acusações de tráfico sexual e conspiração para cometer crimes.

O documentário intitulado ‘The Downfall of Diddy: The Indictment’, produzido pelo TMZ, reúne depoimentos de executivos e funcionários que tiveram acesso às famosas reuniões de libertinagem sexual na mansão do produtor.

Entre as declarações está a ex-executiva da gravadora Bad Boy Entertainment, LaJoyce Brookshire, que falou sobre o ambiente sombrio e as situações perturbadoras que presenciou nos eventos organizados pelo artista.

Ela disse que a atmosfera se tornou especialmente perigosa à medida que a noite avançava., devido ao excesso de substâncias e álcool. “Meus sentidos estavam sempre alerta (...) Sabia que depois de certa hora não havia mais segurança”, ressaltou o portal Infobae.

“Quando tem álcool fluindo, pessoas atrás de você consumindo, e depois vê duas ou três pessoas saindo juntas do banheiro...,” disse a ex-executiva numa entrevista para o Daily Mail.

Embora Brookshire tenha afirmado não ter sido testemunha direta de atividades ilícitas, reconheceu que "poderiam ter ocorrido absolutamente (...) Nunca fiquei tempo suficiente na festa para ver isso".

As fotografias reveladoras

Entre os detalhes que vieram à tona estão algumas fotos reveladoras de uma festa realizada pelo produtor em Miami em 2004, onde compareceram várias celebridades de alto perfil, incluindo Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson e Bruce Willis.

Nas imagens, vemos Sean Diddy Combs comendo comida de uma mulher nua em fotos ressurgidas de uma festa cheia de estrelas, depois de sua prisão por tráfico sexual.

O magnata do hip hop, de 54 anos, era famoso por suas festas lendárias, e agora um tesouro de fotografias do início dos anos 2000 mostra o quão selvagens elas podiam ser.

Nas imagens, vemos Diddy, que na época tinha 34 anos, desfrutando de um morango coberto de chocolate de uma mulher nua, que serve como peça central de um prato de comida. A mulher na mesa está cercada de frutas para os convidados da festa, e uma única folha verde está estrategicamente colocada para cobrir suas partes íntimas, destaca o portal Contacto Conce.

Em outras imagens, também estão aproveitando a festa Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson e Bruce Willis; Diddy ao lado de Will.

Qual era a relação entre Diddy Combs e Will Smith? Fotos que comprometeriam o ator são revividas Will Smith participou das festas brancas organizadas por Diddy Combs ( KMazur /Foto: Getty Images)

Orgias em massa e muito mais

O apresentador do podcast No Jumper, Adam22, que também participou do documentário da TMZ, afirmou que sempre havia rumores em torno das festas do rapper, as famosas ‘freak offs’.

“Era sabido que se ficasse até tarde em uma das festas do Puff [Diddy], você poderia se deparar com uma orgia em massa”, comentou.

O Infobae indicou que Sean Diddy Combs, de 54 anos, foi preso em 16 de setembro de 2024 e atualmente está detido em uma prisão de Nova York, enfrentando acusações de tráfico sexual e crime organizado.

As autoridades federais consideram-no uma ameaça para a comunidade, o que levou a negar-lhe a liberdade sob fiança, mesmo depois de oferecer uma quantia de US$ 50 milhões.

Segundo os promotores, Diddy dirigia um império de abusos sexuais e violência física, e poderia enfrentar prisão perpétua se for considerado culpado de todas as acusações.

As festas lideradas pela celebridade estão sendo investigadas com cuidado devido à suposta coerção de mulheres (com drogas e violência) para obrigá-las a realizar atos sexuais. De acordo com o relatório, alguns dos participantes tinham que receber fluidos intravenosos para se recuperar da fadiga física e do abuso de substâncias após esses eventos.