Novo trailer de ‘The Last of Us’ revela o que o futuro reserva para Joel e Ellie

2ª temporada de ‘The Last Of Us’ recebe trailer impactante; confira

A Warner Bros. lançou o tão esperado trailer da segunda temporada de ‘The Last of Us’, que nos oferece um vislumbre do que aguarda Joel e Ellie nos novos episódios. Conforme a série avança, ela mergulha ainda mais nos eventos do aclamado videogame da Naughty Dog, apresentando uma narrativa repleta de emoções, perigos e decisões difíceis.

Os novos episódios, ambientados cinco anos após os eventos da primeira temporada, mostram Joel e Ellie enfrentando um mundo cada vez mais hostil e perigoso após a devastadora disseminação do fungo Cordyceps. O trailer nos presenteia com momentos-chave que os fãs do jogo reconhecerão imediatamente.

Fãs de ‘The Last of Us’ estão enlouquecendo com novo trailer da segunda temporada

A cena em que Ellie encontra um infectado em um mercado abandonado é um dos momentos que deixou os fãs boquiabertos, ou o emocionante momento em que Joel a ensina a tocar violão, uma cena carregada de nostalgia que revela a profunda relação entre ambos os personagens.

