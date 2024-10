Este filme coreano é o segundo mais assistido agora na Netflix: o que achou a crítica?

O Netflix divulgou na terça-feira, 24 de setembro, as listas dos títulos mais reproduzidos, tanto em inglês como em outros idiomas, em sua plataforma em todo o mundo durante a semana passada.

Entre os dias 16 e 22 deste mês, uma pluralidade de séries e filmes conseguiram conquistar os assinantes do serviço, mas apenas um ficou em primeiro lugar no top 10 do gigante da transmissão.

No caso dos filmes, houve um que não só ficou em primeiro lugar no ranking de filmes não falados em inglês mais vistos em todo o mundo, ao obter 15,7 milhões de visualizações em quatro dias.

Graças aos números alcançados, também se tornou o segundo projeto cinematográfico mais reproduzido em geral, apenas atrás de ‘Feios’, com um total de 26,8 milhões de visualizações.

Qual é o filme coreano mais assistido na Netflix agora?

Trata-se de ‘O Agente Faixa-Preta’, um filme de ação e comédia estrelado pelos atores Kim Woo-bin e Kim Sung-kyun que chegou à biblioteca da Netflix em 13 de setembro de 2024.

Escrito e dirigido por Jason Kim, o filme segue um jovem especialista em artes marciais enquanto se une a um agente de liberdade condicional para deter vários criminosos.

“O Agente Faixa-Preta segue de perto Lee Jung-do, um jovem especialista em artes marciais que, em seu novo emprego, ajuda o agente de liberdade condicional Kim Sun-min a supervisionar criminosos e combater o crime”, diz a sinopse do filme com 28.500.000 visualizações até agora.

O Agente Faixa-Preta Netflix (Soyun Jeon/Seowoo Jung/Netflix © 2024)

Crítica

O filme de ação ‘O Agente Faixa-Preta’ tem sido um sucesso entre os assinantes da plataforma Netflix, mas sua trama recebeu críticas mistas dos cinéfilos especializados.

Johnny Loftus da Decider disse que o filme "tem algumas lutas e um atraente Kim Woo-bin no papel de Lee Jung-do (...) mas, em última análise, é a alma do filme que realmente brilha".

Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, deu duas estrelas e meia em cinco e opinou que "apesar de ter boas intenções, faltam elementos que se destaquem em sua trama, ação ou personagens, e sofre o terrível destino de ser entediante na maior parte do tempo".

Enquanto isso, James Marsh do South China Morning Post classificou o filme com três estrelas de cinco: “A ação nunca ameaça surpreender ou libertar-se das fórmulas estabelecidas, mas dentro de suas limitações, os resultados são entusiasticamente divertidos”.