Conheça Marianela Ancheta, a primeira candidata em 57 anos de Cuba que participará do Miss Universo

Marianela Ancheta acabou de ser coroada como Miss Universo Cuba e representará seu país de origem no Miss Universo, que será realizado no México no sábado, 16 de novembro. Há 57 anos, Cuba não tem uma representante no concurso e Ancheta promete fazer história.

ANÚNCIO

Marianela Ancheta, Miss Universo Cuba

Ancheta liderou a banda da região central de Cuba e afirmou que seu “maior desejo é que minha representação possa encher Cuba de novas conquistas. Quero ser uma voz para aqueles que não têm. Quero ser um reflexo da resiliência cubana”.

Desde 1967, Cuba não tinha uma representação no maior concurso internacional e foi coroada em Miami.

"Hoje, agradeço à mulher que fui, pela coragem de se lançar sem medo em busca dos seus sonhos. Estar aqui é um lembrete de que tudo o que sonhamos está ao nosso alcance se dermos o primeiro passo. Hoje, agradeço a mim mesma por não desistir e por sempre me lembrar de que sou capaz de mais do que imagino", expressou em um vídeo no Instagram.

Quem é a nova Miss Cuba?

Marianela Ancheta tem 31 anos de idade e é modelo e empresária nascida em Villa Clara. Atualmente vive em Miami e possui sua própria linha de produtos para cuidados com a pele.

"Que sentimento tão bonito eu sinto quando coloco minha faixa. Me lembra da pequena cidade de onde venho, da minha casa de madeira que ficava molhada por dentro quando chovia e de tudo o que tive que passar na vida para chegar onde estou hoje. Obrigado a todas as pessoas que me apoiam incondicionalmente", disse no Instagram.

O atual presidente da organização é Prince Julio Cesar e a faixa foi colocada por Osmel Sousa, o que a coloca desde já como a grande favorita.