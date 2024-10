“Para todo o sempre, sua esposa”: Millie Bobby Brown compartilha fotos de seu casamento na Itália

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi compartilharam com seus seguidores um vislumbre da celebração do casamento dos seus sonhos na Itália. Depois de se casar secretamente em maio, o casal postou no Instagram fotos do dia especial de 2 de outubro, mostrando sua cerimônia íntima na Villa Cetinale, rodeado de familiares e amigos. “Para todo o sempre, sua esposa”, escreveu a atriz de ‘Stranger Things’ em seu post, que incluía imagens do casamento e os dois lindos vestidos de noiva que ela usou.

Jake Bongiovi, por sua vez, compartilhou suas próprias fotos da cerimônia, nas quais pode ser visto trocando votos com Millie sob um arco decorado com flores brancas, e posando com seu pai, Jon Bon Jovi. Para a cerimônia, Millie escolheu um vestido Galia Lahav personalizado com intrincados detalhes de renda, complementado com um véu Monvieve transparente combinando.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi compartilham fotos de seu casamento na Itália

Mais tarde, ela mudou sua roupa para um vestido de cetim com ombros largos, refletindo seu estilo elegante e moderno. Jake, 22 anos, optou por um smoking branco com calça preta, camisa branca e gravata borboleta preta, conseguindo um look clássico e sofisticado.

Sharon Sever, designer-chefe de Galia Lahav, disse que foi uma “verdadeira honra” criar o vestido de Brown. “Millie Bobby trouxe profundidade e complexidade ao seu papel icônico em ‘Stranger Things’, e agora ela traz graça e beleza ao seu dia especial de uma forma igualmente icônica”, disse Sever em comunicado à imprensa. Em maio, o TheSun informou que Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, assim como os pais de Millie, compareceram à cerimônia, que foi descrita como um evento romântico e discreto, cercado apenas pelas pessoas mais próximas deles. O próprio Jon Bon Jovi confirmou o casamento em entrevista ao The One Show da BBC, destacando o quanto os noivos estavam felizes.

Casamento de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi Imagens recuperadas da conta de Instagram: @milliebobbybrown

Após o casamento secreto, o casal foi visto nos Hamptons usando orgulhosamente suas alianças de casamento, e Millie exibiu seu novo anel de perto em um vídeo que ela compartilhou no Instagram em 30 de maio. Eles também aproveitaram um passeio no Universal Studios em Orlando, onde Brown usou short jeans com a palavra “esposa” e um chapéu com a frase “esposa da festa”, curtindo jogos e atrações juntos.

O relacionamento de Millie e Jake começou em 2021 e eles rapidamente se tornaram um dos jovens casais mais adorados de Hollywood, demonstrando seu amor nas redes sociais e nos tapetes vermelhos. Agora, eles iniciaram este novo capítulo de suas vidas com um casamento que, embora íntimo, foi cheio de amor e estilo.