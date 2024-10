VÍDEO: Cantor Rick, dupla com Renner, fala sobre acidente que sofreu em SC: “Perdi controle na chuva”

O cantor Rick, que faz dupla com Renner, sofreu um acidente de carro na BR-282, nas proximidades da cidade de Águas Mornas, em Santa Catarina, na tarde de quarta-feira (2). Em um vídeo postado no Instagram oficial da dupla, o artista explicou que não ficou ferido e que nenhum outro veículo foi envolvido no caso (assista o vídeo abaixo).

ANÚNCIO

O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do Km 49 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sertanejo dirigia um Troller, quando colidiu contra a mureta de proteção da estrada.

No vídeo, o sertanejo disse que chovia bastante no momento da batida e ele perdeu o controle da direção em uma área de subida.

“Sofri um acidente praticamente sozinho, não teve ninguém envolvido além de mim. Eu perdi o controle do meu jipe, mas graças a Deus eu estava subindo, não estava descendo, devido a muita chuva. Tinha muita água na pista e o jipe é um carro alto, a estabilidade é bem diferente de um carro normal, mas ele [carro] bateu, subiu no guard-rail e parou (...) Comigo não aconteceu nada”, explicou ele.

Rick falou que o Troller ficou danificado na parte dianteira. “Mas foi uma coisa normal que acontece no dia a dia com todo mundo. A gente vive na estrada o tempo todo e está sujeito a isso”, destacou o cantor, que negou que tenha sofrido o acidente em função de cansaço. “Eu não estava fazendo show, estava em São Paulo, onde fiz umas reuniões de negócios, e estava voltando para o meu rancho”, relatou.

No fim, ele tranquilizou os fãs e garantiu que está tudo bem. “Estou aqui para dizer que graças a Deus comigo não aconteceu nada e está tudo certo. Agradeço a preocupação de todo mundo, que Deus nos abençoe e proteja sempre (...) Amo vocês”, finalizou.