Tudo sobre o caso Diddy e as teorias que o vinculariam às mortes de Michael Jackson, 2Pac e outros

Tudo sobre o caso Diddy e as teorias que o vinculariam com as mortes de Michael Jackson, 2Pac e outros

Um tsunami de informações sobre o caso do rapper e produtor musical Sean ‘Diddy’ Combs, que está preso em Nova Iorque aguardando julgamento por acusações de tráfico sexual e crime organizado, domina a imprensa internacional e as redes sociais. A lista de denunciantes chega a 120 pessoas, das quais afirmam que 25 eram menores na época.

Entre as listas estão alguns artistas que trabalharam em sua gravadora, especialmente a artista de R&B Cassie, que foi parceira de Combs e fala de anos de abuso, mulheres não relacionadas à indústria, incluindo uma jovem de 17 anos que ele supostamente estuprou.

Da mesma forma, um produtor musical que também teria sido forçado a fazer sexo com ele e com diversas prostitutas em ambiente de drogas ilegais, informou o portal Vanitatis.

Da CNN para a Netflix

A verdade é que também chovem informações nas redes sociais com imagens retrospectivas de como ela tratou Justin Bieber quando ele era apenas um adolescente, de como apresentadoras como Wendy Williams alertaram durante décadas sobre seu comportamento ou comportamento errático por parte do rapper.

A CNN também publicou um vídeo de como ele deu uma surra violenta em Cassie, capturado por uma câmera de segurança de hotel em 2016.

Esta quarta-feira foi anunciado que outro rapper poderoso e polêmico, 50 Cents, já preparou uma série documental sobre os excessos do seu arqui-inimigo Combs e que, com o trovão que ressoa, foi comprado pela Netflix.

Redes sociais e teorias sobre Diddy

Mas neste mundo da imprensa internacional também há internautas que nas redes sociais lançaram supostas teorias que supostamente ligam Sean ‘Diddy’ Combs às mortes de 2Pac e Michael Jackson.

De acordo com o relato chamado 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 @RelatocuriosoK sobre Diddy e sua suposta ligação com a morte de algumas pessoas famosas.

No caso de 2Pac, ele especifica que com Diddy havia uma rivalidade que ia além da música. “Tudo começou com uma amizade na cena hip-hop, mas terminou em uma rivalidade acirrada. Em diversas entrevistas, 2Pac acusou diretamente Diddy de traí-lo e de estar envolvido no tiroteio que sofreu em 1994.

A teoria é que Diddy orquestrou ou desempenhou um papel na morte de 2Pac em 1996.

“De acordo com rumores, Diddy supostamente pagou membros de gangues para eliminar 2Pac, vendo-o como uma ameaça ao seu domínio sobre a indústria do rap da Costa Leste. “As tensões entre a Bad Boy Records e a Death Row Records eram mais do que um conflito musical.”

As razões são que Combs supostamente queria “controlar a cena do rap”.

“2Pac não apenas se tornou a maior estrela da Costa Oeste, mas também começou a falar abertamente sobre conspirações na indústria. Isso ameaçou os interesses comerciais da Diddy e da Bad Boy Records. O controle era tudo.”

Alcançar o poder de Michael Jackson

@RelatocuriosoK também se referiu à morte de Michael Jackson e destaca que antes de sua morte, em 2009, o Rei do Pop “falou das ‘forças obscuras’ que tentavam acabar com sua vida”.

“Embora ele não tenha mencionado nomes, alguns teóricos acreditam que Diddy, como uma grande figura do entretenimento, estava envolvido. “Michael criticou abertamente a exploração de artistas, o que colocou em risco o sistema do qual Diddy fazia parte.”

Diddy supostamente se beneficiou da morte de Jackson para ganhar poder na indústria.

“Muitos acreditam que Michael Jackson não morreu apenas por problemas de saúde. A pressão constante da indústria musical e a especulação de que figuras poderosas queriam vê-lo cair sugerem que ele pode ter sido vítima de uma conspiração. Diddy foi um dos que se beneficiaram com sua queda?”