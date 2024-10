Sobre o que é ‘Problemas...’? O novo filme de ação e comédia da Netflix promete ser um sucesso

Se estiver sempre à procura de filmes de ação com toques de comédia para assistir, está com sorte. E é que a Netflix lançou seu novo longa-metragem dentro do gênero durante a primeira semana de outubro.

Trata-se do filme ‘Problemas...’, uma produção sueca que promete conquistar os milhões de assinantes da plataforma de streaming com uma história tão dinâmica quanto divertida.

Queres saber mais sobre o filme antes de o ver? Apenas continua a ler para conhecer do que se trata o projeto antes de embarcares na aventura de mais de uma hora e meia de duração que propõe.

Sobre o que se trata ‘Problemas...’, o novo filme da Netflix?

Problemas... segue a história de Conny, um homem um pouco desajeitado que leva uma vida tranquila entre o seu trabalho como vendedor e passar tempo de qualidade com a filha que teve em seu casamento fracassado.

No entanto, depois de ser declarado culpado por um crime que não cometeu, ele acaba na prisão. Na cadeia, ele terá que enfrentar policiais corruptos e conspirações criminosas enquanto tenta provar sua inocência.

Escena de la película 'Problemas...' | (Martin Wichardt/Cortesía de Netflix © 2024)

"Conny é um homem divorciado que trabalha vendendo eletrônicos e que, todas as semanas, espera ansiosamente passar tempo com Julia, sua filha. Mas, por um golpe do destino, a vida do pobre Conny dá uma reviravolta: é condenado por assassinato e acaba na prisão", diz a sinopse oficial.

"Lá, ele conhece os criminosos Norinder e Musse, que o confundem com um piloto. Curiosamente, essa é a profissão de Tomas, o novo e bem-sucedido namorado de sua ex-mulher. Agora, Conny deve lidar com duas coisas: ajudar os criminosos a escapar... e conseguir um cavalo para o aniversário de sua filha", conclui.

Escena de la película 'Problemas...' | (Martin Wichardt/Cortesía de Netflix © 2024)

Quando foi lançado o filme ‘Problemas...’ na Netflix?

Com as atuações principais de Filip Berg, Amy Deasismont e Eva Melander, Problemas... foi lançado nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2024 em todo o mundo pela plataforma da Netflix.