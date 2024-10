“Pensei que era um sem-teto”: o visual extravagante do filho de Will Smith que chocou as redes sociais

Recentemente, Jaden Smith se tornou o foco de atenção no debate viral de moda que causou alvoroço nas redes sociais. O jovem apareceu em público, em uma rua muito movimentada, e pensava-se que os olhares estariam voltados para o seu impressionante Rolex de US$ 44 mil, mas foi a sua escolha de visual que gerou opiniões divididas entre os internautas.

ANÚNCIO

Jaden Smith reaparece com um visual estranho e as redes sociais o criticam: “Que bicho estranho”

O extravagante look da estrela de Karate Kid desencadeou uma tempestade de críticas nas redes sociais, e muitos compararam seu estilo com o de um homem das ruas. Enquanto os fãs debatiam se Jaden Smith estava fazendo uma declaração de estilo e moda própria ou dando um passo em falso, ficou muito claro que o preço de seu acessório de luxo poderia salvá-lo de um deslize na moda.

De acordo com as informações publicadas no Fandomwire, durante sua mais recente aparição pública, Jaden Smith conseguiu chamar toda a atenção com seu espetacular Rolex de 44 mil dólares. Trata-se de um modelo Day-Date 128235 de 36 mm, com uma incrível esfera marrom e oito diamantes de corte brilhante, além de dois de corte baguete, o relógio do filho de Will Smith representava luxo, artesanato e um símbolo atraente de status.

O relógio de US$ 44 mil de Jade Smith não foi suficiente para escapar das críticas dos internautas

No entanto, embora inicialmente as redes tenham se concentrado no caro relógio de Jaden, rapidamente se tornou alvo de críticas por sua escolha de moda. O estilo de Smith gerou debate sobre sua autenticidade e os fãs apontaram que sua apresentação foi prejudicada por sua estranha escolha de moda.

Últimas Notícias ANÚNCIO