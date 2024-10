“Estará comigo por 48 horas”, perturbador vídeo de Sean ‘Diddy’ Combs com Justin Bieber na adolescência

Em meio à polêmica em torno da prisão do rapper Sean ‘Diddy’ Combs por tráfico sexual e crime organizado, muitos detalhes perturbadores sobre suas festas nudistas com drogas e denúncias de abuso sexual vieram à tona. Até o momento, ele enfrenta em média 120 denúncias, sendo 25 delas de vítimas que afirmam terem sido menores de idade quando foram abusadas. Enquanto tudo isso acontece, os usuários desenterraram nas redes sociais um vídeo do também produtor musical com o cantor Justin Bieber quando ele tinha apenas 15 anos.

A gravação de 'Diddy' Combs com Justin Bieber é de 9 de novembro de 2009 e foi feita na casa do rapper, que na época tinha 40 anos. No vídeo, 'Diddy' mostra que deu a Bieber um carro de presente e fala sobre o quanto se divertirão juntos, pois passarão as próximas 48 horas juntos.

“Não podemos revelar o que fazemos, mas definitivamente é o sonho de um garoto de 15 anos. (...) Eu não tenho a guarda legal dele, mas ele estará comigo nas próximas 48 horas. Vamos ficar loucos. Vamos nos descontrolar”, expressa ‘Diddy’ Combs no vídeo.

O rapper perguntou a Justin Bieber o que eles iriam fazer e o cantor adolescente respondeu: "Vamos pegar algumas garotas". 'Diddy' concordou com ele e o vídeo termina aí.

Claro, agora os comentários não param devido à gravação. Muitos concordam com as críticas aos pais de Justin por deixá-lo sozinho aos 15 anos com um homem de 40. As pessoas destacam a falta de cuidado com o cantor quando ele era apenas um garoto.

Justin Bieber em silêncio sobre Sean 'Diddy' Combs

Justin Bieber permanece em silêncio após a prisão de Sean 'Diddy' Combs. No entanto, outra coisa que os usuários das redes sociais estão percebendo agora é que ele sempre deixou pistas de supostos abusos. Uma delas é sua música 'Yummy', que muitos afirmam ter mensagens subliminares em sua letra e em seu videoclipe.

No videoclipe da música, Justin mostra homens e mulheres adultos em uma festa de elite, enquanto ele está usando um terno rosa. Os adultos comem desesperadamente em um jantar e, ao terminar, uma foto do cantor é vista nos pratos vazios. Alguns dizem que a música fala sobre abuso no trabalho, mas outros vão além.

Até agora, ‘Diddy’ Combs enfrenta em média 120 acusações. Ele está sendo acusado de tráfico sexual, associação criminosa e transporte para a prostituição. Alguns afirmam que ele obrigava pessoas a ter relações sexuais, ameaçando-as com agressões.