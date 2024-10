Ela até faz as mesmas poses: é por isso que dizem que Meghan Markle é “obcecada” por Lady Di

Meghan Markle trata de continuar com o legado de Diana de Gales

Recentemente surgiram rumores sugerindo que Meghan Markle poderia estar obcecada por Lady Di, a lembrada mãe do príncipe Harry e que marcou diferentes gerações com sua beleza, inteligência e carisma, o que a tornou um ícone até hoje.

Segundo fonte próxima do RadarOnline, citada pelo Vanidades, a Duquesa de Sussex tem adotado certos gestos e gestos que eram emblemáticos da princesa do povo, demonstrando interesse em destacar-se na área do trabalho social, seguindo assim os passos da sua falecida sogra.

Por que dizem que Meghan Markle é obcecada pela princesa Diana?

A fonte menciona que “Meghan Markle usa as joias de Diana, foi vista fazendo as mesmas poses recatadas e de olhos grandes que ela e agora está tentando se tornar uma filantropa, em um eco do trabalho de caridade de Lady Di”.

Além disso, sugere-se que ele poderia estar “canalizando o espírito” da princesa Diana, o que a fonte diz estar começando a ficar um pouco estranho.

Estas declarações recentes, divulgadas na imprensa americana e britânica, lembram o que foi anteriormente expresso pelo especialista em royalties, Tom Bayer.

Ele afirmou que Meghan se comunica frequentemente com a falecida princesa, mencionando que “Harry disse a um amigo seu, quando esteve recentemente em Londres, que Meghan está em contato com Diana”. Segundo a Bayer, Meghan Markle garante que a falecida princesa lhe diz que as suas ações são corretas e que as apoia em tudo o que fazem.

A atenção mediática e as opiniões de outros especialistas reais nas redes sociais não tardaram a chegar, que também consideram que Meghan Markle procura cada dia mais se parecer com a mãe do marido, gerando polémica e críticas.

Os gestos, poses e aspirações filantrópicas de Meghan Markle, que evocam Lady Di, suscitaram especulações sobre se a sua admiração pela princesa do povo transcendeu os limites da inspiração para se tornar uma verdadeira obsessão.