Shakira anuncia 2 shows no Brasil para 2025 em turnê na América Latina

Shakira anunciou nesta quarta-feira (2) sua nova turnê ‘Las Mujeres No Ya Lloran World Tour’ para 2025, marcando seu aguardado retorno aos palcos de sua terra natal, Barranquilla, na Colômbia, depois de 19 anos distante. Além de sua cidade, a estrela internacional também passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo para a alegria dos fãs brasileiros.

Além de suas apresentações em Barranquilla, Bogotá e Medellín, cidades da Colômbia, a famosa promete uma residência extensa pela América Latina. Assim como no Brasil, Shakira marcará presença na Argentina, México, Peru e Chile.

No Brasil, os shows da cantora acontecem no Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

‘Las Mujeres No Ya Lloran World Tour’ tem como inspiração o álbum de estúdio “Las Mujeres Ya No Lloran”, que visa trazer uma mensagem de empoderamento e força para os fãs.

A pré-venda se inicia na próxima quarta-feira, 9 de outubro, exclusiva para algumas categorias de clientes do banco Santander, na plataforma do Ticketmaster. Os clientes do banco que não fazem parte das categorias de exclusividade poderão adquirir os ingressos em 10 de outubro, segundo dia de pré-venda. Por outro lado, o público geral terá acesso à compra a partir de 11 de outubro.

Confira as datas da turnê