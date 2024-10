Qual é a história real por trás de ‘Ninguém quer’, a comédia romântica do momento na Netflix?

A Netflix renovou-se com esta nova série

A recém-lançada série da Netflix, ‘Ninguém quer’, conseguiu cativar audiências de todo o mundo em poucos dias, posicionando-se entre as mais reproduzidas internacionalmente. Seu elenco inclui nomes como Adam Brody, Kristen Bell, Justine Lupe, entre outros, que contribuíram para seu sucesso.

A trama gira em torno de um podcast fictício com o mesmo nome, apresentado pelas irmãs Joanne e Morgan. Neste programa, eles abordam abertamente temas sobre sexo e relacionamentos, o que complica a relação entre Joanne e Noah Roklov, um judeu que conhece através de um amigo em comum, mas que é rabino, trazendo muitos desafios para a sua dinâmica amorosa.

Qual é a história real por trás de ‘Ninguém quer’?

Embora existam certos paralelismos entre a trama da série e a vida pessoal de sua criadora, Erin Foster, esta não representa uma recriação exata de sua própria história de amor. Na verdade, ela descreveu ‘Ninguém quer’ como uma “comédia romântica inspirada em minha experiência com um cara judeu e em minha decisão de seguir em frente sem olhar para trás”.

Erin Foster e seu agora marido ficaram noivos depois de apenas um ano de relacionamento em agosto de 2019. Eles ficaram noivos por quatro meses e se casaram na véspera de Ano Novo. De acordo com o New York Times, Foster se converteu ao judaísmo por seu parceiro, Tikhman, que é co-fundador da empresa de gestão de talentos e entretenimento The Core Entertainment (TCE).

“Tudo correu bem. Estou encantada por fazer parte da comunidade judaica”, disse sobre sua decisão. A conexão pessoal da criadora com a trama de ‘Ninguém quer’ adiciona um toque de autenticidade e profundidade a esta comédia romântica que conquistou os corações dos espectadores ao redor do mundo.