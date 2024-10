Novo filme retrofuturístico da Netflix pode desbancar ‘Stranger Things’ em breve

‘Stranger Things’ é um dos fenômenos da Netflix, mas o seu reinado pode chegar ao fim com a chegada de ‘The Electric State’, filme retrofuturístico dos irmãos Anthony e Joe Russo, que teve suas primeiras imagens reveladas e traz Millie Bobby Brown interpretando uma personagem de destaque.

Ela atua ao lado de Chris Pratt nesta produção que chega à plataforma apenas em 2025 e promete levar o assinante para uma versão alternativa e vibrante dos anos 1990, onde Michelle, vivida por Millie, vive em uma sociedade onde robôs conscientes, que se parecem com desenhos animados e existem pacificamente entre os humanos, estão em exílio após uma rebelião fracassada.

Em ‘The Electric State’, tudo o que Michelle pensa sobre o mundo é virado de ponta cabeça quando recebe a visita de Cosmo, um doce e misterioso robô que parece ser controlado por seu irmão mais novo, Christopher, que é um verdadeiro gênio, mas que é dado como morto, pelo menos para ela.

‘The Electric State’, filme retrofuturístico dos irmãos Anthony e Joe Russo traz Millie Bobby Brown e Chris Pratt no elenco principal (Divulgação/Netflix)

Determinada a encontrar o irmão que achava ter perdido, Michelle parte pelo sudoeste americano com Cosmo e logo se vê, relutantemente, unindo forças com Keats (Chris Pratt), um contrabandista e seu robô parceiro de humor sarcástico, Herman, dublado por Anthony Mackie.

Ao se aventurarem na Zona de Exclusão, um canto isolado no deserto onde os robôs agora existem por conta própria, Keats e Michelle encontram um estranho e colorido grupo de novos aliados animatrônicos - e começam a descobrir que as forças por trás do desaparecimento de Christopher são mais sinistras do que imaginavam.

Além de Brown e Pratt, o elenco de ‘The Electric State’ conta com o vencedor do Oscar Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, o indicado ao Oscar Stanley Tucci e Woody Norman. Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate e Alan Tudyk emprestam seus talentos como as vozes dos robôs. Dirigido por Anthony e Joe Russo, o filme é baseado na graphic novel de Simon Stålenhag, com um roteiro escrito por Christopher McFeely e Stephen Markus.