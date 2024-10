A viciante série que dizem ser ‘quase perfeita’ chegou à Netflix e está enlouquecendo a todos

Há vários dias que uma série da Netflix não sai do primeiro lugar da lista das mais vistas da plataforma: ‘Monstros: a história de Lyle e Erik Menendez’. A produção tem sido um verdadeiro sucesso e conquistou os aplausos dos usuários.

Mas após ela, existem várias produções que integram a lista mencionada e que também têm causado sensação no serviço de streaming.

E dentro dessas séries, está esta proveniente da Coreia do Sul que estreou sua segunda temporada e está entre as 10 mais vistas da plataforma.

A aclamada série que está prendendo a todos na Netflix

Trata-se de ‘O monstro da velha Seul’, que não só está recebendo aplausos dos assinantes, mas também tem uma pontuação quase perfeita: 92% de críticas positivas no site Rotten Tomatoes.

El monstruo de la vieja Seúl Gyeongseong Creature S2 Claudia Kim as Yukiko Maeda in Gyeongseong Creature S2. Cr. Lim Hyo Sun/Netflix © 2024 (Lim Hyo Sun/Netflix)

"Seul, 2024. Um casal preso no tempo luta para sobreviver contra monstros criados pela ganância humana."

A plataforma descreve esta produção impactante que mistura drama, suspense e terror como uma das melhores séries sul-coreanas da atualidade. Sua primeira temporada teve 10 episódios e a segunda conta com 7 episódios.

Dentro do elenco, destacam nomes como Park Seo-joon, Han So-hee, Wi Ha-joon, Claudia Kim, Kim Hae-sook e Jo Han-chul.

A crítica aplaudiu a produção. Brian Lowry da CNN afirmou que "pode não alcançar a audiência de 'Squid Game', mas em termos de valor puro de entretenimento, supera de uma maneira que merece ser um sucesso".

Por sua vez, Karina Adelgaard do Heaven of Horror indicou que “se o primeiro episódio te prendeu, você vai querer continuar assistindo. Com o final do primeiro episódio, suspeito que a maioria continuará assistindo”.

Desta forma, se quiser assistir a uma das séries coreanas mais aclamadas e viciantes da Netflix, ‘O Monstro de Velha Seul’ é uma das melhores opções que você tem na Netflix.