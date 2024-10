Novela turca viciante para começar ainda hoje: apenas no streaming

Novela turca 'Armadilha do Amor' tem apenas 45 capítulos e é fácil de maratonar

As novelas turcas são uma das produções preferidas dos brasileiros, que amam um melodrama com uma pitada de humor e protagonistas lutando por um amor quase inalcançável. Toda essa composição está em ‘Armadilha do Amor’, que é composta por muitos segredos familiares, crimes e vinganças.

Disponível apenas no streaming da TV Globo, o Globoplay, a novela é protagonizada por Burcu Özberk e Caglar Ertugrul e conta com 45 episódios, sendo publicados dois diariamente e os três últimos entram juntos na plataforma, segundo um comunicado da Globo.

Nesta novela turca ‘Armadilha do Amor’, Burcu Özberk interpreta Ayse, uma jovem determinada que trabalha como costureira em uma fábrica e vem de uma família simples e tradicional. Logo na primeira cena, a personagem acorda de um sonho que torce para que vire realidade: o dia de seu casamento com alguém que ame.

No entanto, esse desejo pode ser distante para Ayse, já que a jovem convive com o autoritarismo e o conservadorismo dos irmãos Erkut (Uğur Uzunel) e Riza (Taner Rumeli). Mas para escapar de um casamento arranjado, a protagonista está disposta a tudo.

Já o ator Caglar Ertugrul é Kerem, herdeiro de um império da indústria têxtil em Istambul. Mulherengo e rebelde, nunca atendeu às altas expectativas de seu pai, até conhecer Ayşe, funcionária da fábrica.

Empenhada em mudar o rumo de sua trajetória, pensa em um plano audacioso e finge ser amante de Kerem. E se for para desafiar seu pai, o rapaz está dentro e topa embarcar nessa farsa, que tem tudo para tomar um rumo surpreendente.

Além dessa novidade, o streaming da TV Globo também reúne outras novelas da Turquia em seu catálogo, como ‘Amor e Honra’, ‘Mãe’, ‘Terra Amarga’, ‘Hercai: Amor e Vingança’ e ‘Marasli: O Protetor’. A Netflix também lançou algumas produções turcas viciantes para você maratonar.