José de Abreu vai pagar R$ 35 mil após chamar Carlos Vereza de ‘sem caráter’

Em janeiro de 2020, José de Abreu chamou o ator Carlos Vereza de “sem caráter”, “esclerosado” e “fascista”, em uma postagem no X, antigo Twitter, agora, o veterano foi condenado pela Justiça a pagar R$ 35 mil de indenização por danos morais.

ANÚNCIO

Segundo a decisão da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ), José de Abreu fez declarações que ultrapassam o direito à liberdade de expressão e por isso, além do pagamento, ele deve se retratar publicamente nas redes sociais.

O ator veterano também entrou com um recurso, mas foi recusado pela Justiça, afirmando que usou o seu direito de livre pensamento para criticar Vereza, que também foi acusado de agredir outro colega de profissão com uma bengala durante as gravações da novela ‘Corpo Dourado’, da TV Globo, de 1998.

Relembre a postagem de José de Abreu

Em 2020, o ator usou o X, que foi suspenso após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, para falar o que pensava sobre o posicionamento político de Carlos Vereza. Veja o que ele escreveu!

“Meu caro colega Carlos Vereza achei muito bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória, digna de um esclerosado. Fascistas e apoiadores de fascistas, como você e Regina Duarte, mas que jamais atira uma bengala em uma colega de profissão em início de carreira, em cena, como você fez na novela ‘Corpo Dourado’, eu estava lá, eu vi”, dizia a publicação de Abreu.

Sem contrato fixo com a TV Globo

Desde 2020, José de Abreu segue o novo modelo de contrato da TV Globo e deixou de ser exclusivo do canal. Três anos depois, o ator conversou com o canal TV 247, e falou sobre a sensação de ser demitido da emissora, após 40 anos.

Ao sair da TV Globo, José de Abreu contou que tinha sua reserva e seu fundo de garantia e, além disso, recebeu um prêmio do canal: “Foram honestos comigo e, além de pagar os 40% em cima do fundo, ainda me deram um presente”, declarou o famoso, que tinha um contrato de pessoa física, e não jurídica, como a maioria dos artistas.

Abreu disse que na época, embora já esperasse a demissão, ainda tinha esperança de renovar o contrato com a empresa, e que teve uma reunião com o diretor Carlos Henrique Schroder para explicar seu desligamento: “Não é um divórcio, é uma separação temporária de corpos”, disse ele ao ator.