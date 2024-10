Gusttavo Lima: Veja detalhes da mansão luxuosa do embaixador nos EUA avaliada em R$ 65 milhões

Nos últimos dias, o nome do cantor e compositor, Gusttavo Lima, de 35 anos, têm sido um dos mais comentados nas redes sociais. Isto porque o artista foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, entre eles, a advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, 36, e o cantor sertanejo.

Contudo, na última segunda-feira (30), Gusttavo, que está com a família em Miami, nos Estados Unidos, abriu uma live em seu perfil no Instagram e, junto com seu advogado, Claudio Bessa, negou as acusações.

“Isso é loucura, eu nem sei por que estou passando por isso. É um assassinato de reputação”, disse o cantor em um trecho da transmissão ao vivo. Assista na íntegra:

Mansão luxuosa

A mansão onde Gusttavo Lima está com a esposa, a influenciadora Andressa Suita, e os dois filhos, Gabriel e Samuel, de 7 e 6 anos, é verdadeiramente de tirar o fôlego.

O imóvel, avaliado em cerca de R$ 65 milhões, foi adquirido pelo artista no começo deste ano e fica localizado em um condomínio luxuoso em Hollywood Beach.

De acordo com informações do portal EXTRA, a mansão ocupa um terreno de 4,5 mil m² e foi comprada com porteira fechada, ou seja, já mobiliada e decorada.

A parte de dentro da casa conta com seis suítes, escritório, salas de estar e jantar que se integram a uma cozinha com bancada, e muito mais. Já o lado de fora, possui uma piscina curva de borda infinita e debruça sobre o mar.

À disposição de Gusttavo e sua família ainda estão um bar aquático, uma banheira de hidromassagem e uma doca completa com elevadores para barcos e jet ski.

Além disso, a mansão também possui um sistema de casa inteligente e iluminação artística. A área de lazer inclui ainda quadra de tênis iluminada, gazebo com cozinha ao ar livre e fogueira a gás.

Veja algumas imagens a seguir:

Mansão de Gusttavo Lima nos Estados Unidos (Reprodução/Instagram (imagem retirada do portal EXTRA))

