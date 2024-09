Série ‘As Aventuras de José & Durval’ estreia na TV Globo em outubro

‘As Aventuras de José & Durval’, série que conta a história de Chitãozinho e Xororó estreia na TV Globo no dia 22 de outubro, com conteúdos inéditos para os fãs da dupla sertaneja. Segundo a coluna Play, do Jornal O Globo, haverá um resumo detalhado antes de cada episódio e, no final, a dupla retorna para cantar uma música do seu disco mais recente, lançado na semana passada.

Se você não assistiu no Globoplay, a série com oito episódios mergulha na história e nos hits de Chitãozinho e Xororó, passando pela infância, tema abordado nos três primeiros episódios, o início da carreira e a fama.

A série ‘As Aventuras de José & Durval’ começa em 1968, mostrando o cotidiano dos protagonistas no interior do Paraná, passando pela vida da dupla durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. No primeiro capítulo, os atores Pedro Tirolli e Pedro Lucas vivem os cantores quando crianças.

Pedro Tirolli, Pedro Lucas, Rodrigo Simas e Felipe Simas, nos bastidores de gravações da série 'As Aventuras de José & Durval' (Foto: Reprodução/Instagram)

Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas interpretam a dupla sertaneja, mas o elenco conta ainda com Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, Pedro Tirolli, Pedro Lucas, entre outros famosos.

O convívio familiar, a paixão pela música, as descobertas, as dificuldades enfrentadas e as viagens para as famosas turnês dão o embalo da produção, que chega até o tão sonhado sucesso. Na fase adulta, Rodrigo Simas vive Chitãozinho e Felipe Simas interpreta Xororó.

“O fato de sermos irmãos na vida real representa muita coisa. Para mim e para o Felipe é uma oportunidade significativa em nossa trajetória profissional. Tudo que nós dois vivemos, desde pequenos, não deixa de ter nos ajudado neste trabalho”, disse Rodrigo.

O ator Marco Ricca interpreta o pai dos cantores sertanejo e faz par romântico com Andréia Horta, que interpreta Araci, mãe dos artistas, na primeira fase da série dirigida por Hugo Prata.