Humorista Paulo Vieira renova contrato com a TV Globo até 2027

Paulo Vieira está ao lado de Eliana no 'The Masked Singer Brasil'

O humorista Paulo Vieira está em alta na TV Globo e renovou o seu contrato de exclusividade até 2027. Com isso, o contrato que chegaria ao fim em 2025 vai perdurar por mais três anos e, segundo o site F5, da Folha de São Paulo, ele foi convocado pelo diretor-executivo Amauri Soares para antecipar as conversas burocráticas.

Em novembro, Paulo apresenta o ‘Vem Que Tem’, programa anual dedicado ao mercado publicitário. Ele estará ao lado de Eliana e da ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás. Já em 2025, o humorista deve compor a bancada de jurados do novo ‘The Masked Singer Brasil’, que começa em janeiro e será apresentado também pela ex-SBT.

Paulo Vieira também está na série ‘Pablo e Luisão’, que estreia no ano que vem no Globoplay e na TV Globo, caso a direção não mude de ideia. O programa ‘Me Chama Que Eu Vou’, no GNT, também segue confirmado e ganha um espaço na televisão aberta em outubro.

Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, a TV Globo cancelou o programa de auditório apresentado pelo humorista, que estava previsto para estrear na programação em 2025.

Nova série Globoplay envelhece A Turma da Mônica

Com apenas 8 episódios, a nova série de A Turma da Mônica traz os personagens Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena mais maduros. Chegando ao Globoplay no dia 24 de outubro, a produção traz uma perspectiva inédita e passeia entre o passado e o presente de cada um deles, fazendo uma reflexão sobre como as relações se transformam.

Em ‘Turma da Mônica - Origens’ , Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena mostram que as amizades podem durar uma vida inteira, até quando os cabelos brancos começam a aparecer. Na trama, os amigos se reúnem para celebrar a amizade durante a passagem de um raro cometa, o mesmo que viram juntos quando ainda eram crianças, há 63 anos, mas uma luneta cai na cabeça de Mônica e todos fazem o impossível para ela ter sua memória de volta.