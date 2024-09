Após seis anos, é revelada a exigência de William no casamento de Harry e Meghan

Príncipe William fez uma única exigência para o casamento de seu irmão, príncipe Harry, com Meghan Markle, em 2018. O primogênito do rei Charles III teria pedido à rainha Elizabeth II que não autorizasse Markle a usar as joias que pertenciam à sua falecida mãe, princesa Diana. Essa revelação foi feita pelo especialista em realeza, Robert Jobson, em seu livro sobre Kate Middleton.

ANÚNCIO

De acordo com fontes próximas à família real, William estava preocupado com o relacionamento de seu irmão desde o início do relacionamento de Harry com Meghan. Ao ser confirmado como padrinho do casamento, a situação entre os dois irmãos já estava tensa. Mesmo que a princesa Kate tenha sido autorizada a usar as joias de Diana em seu casamento, William fez questão de garantir que Meghan não teria o mesmo privilégio.

Desavenças familiares e a revelação tardia

Segundo Jobson, o príncipe William sentiu que o comportamento de Harry em relação ao casamento causava preocupação, e ele não hesitou em buscar o apoio da rainha para essa decisão. O casamento de Harry e Meghan foi seguido por uma série de acontecimentos que culminaram na saída do casal de seus cargos reais em 2020. Então, os dois têm feito desde críticas públicas à família real, o que intensificou a tensão entre os irmãos.

Em entrevistas e documentários, o casal revelou suas insatisfações, e Harry, inclusive, relatou em seu livro que chegou a ser agredido por William durante uma discussão. Esses conflitos resultaram em um distanciamento ainda maior entre os dois, que, segundo a imprensa britânica, mal se falava nos últimos anos.

Apesar de toda a atenção em torno das divergências dentro da família real, a revelação sobre a exigência de William mostra como os laços familiares, especialmente entre os irmãos, já estavam frágeis antes mesmo do casamento. Esse detalhe reforça a complexidade das relações na realeza, que continua sendo dos assuntos mais comentados na mídia mundial.