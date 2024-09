Selena Gomez deixa uma grande lição de empoderamento feminino

Ela mencionou que está morrendo de vontade de ser mãe e está "animada para ver como será essa jornada. Será um pouco diferente, mas no final do dia, não me importo porque o bebê será meu". Selena está em um relacionamento com Benny Blanco, um produtor musical dos Estados Unidos.

As críticas chegaram

A empresária de 32 anos também foi criticada por não poder ser mãe de forma natural, mas ela não se calou e levantou a sua voz contra os haters, como já fez no passado quando foi questionada sobre a sua aparência, apesar de o mundo inteiro conhecer a sua condição e os efeitos colaterais gerados pelo tratamento.

Na semana passada, ela participou de uma conferência chamada "Mulheres no Cinema" e a poderosa mensagem que enviou aos seus críticos lhe rendeu uma ovação nas redes sociais e no próprio evento. "Eu realmente acredito que há poder em ser vulnerável e dizer às pessoas quando você precisa de ajuda e quer ajuda. Isso não é vergonhoso. Então, sim, compartilhei que não posso ter filhos. Sim, compartilhei que tenho transtorno bipolar", afirmou Gómez.

Além disso, ela enfatizou: "Que se danem! Assim é minha vida. Assim sou eu. Ao diabo com quem disser que você é uma vítima. Para mim, você é uma sobrevivente". Os fãs aplaudiram e nas redes sociais enviaram mensagens de apoio.

“Estou com a Selena, ela é uma mulher forte ❤️”, “Ela é tão genuína”, “O poder de cada mulher é grande”, “É para os corajosos aceitar que NÃO se pode ou NÃO se quer ter filhos para priorizar a saúde mental”, foram algumas das reações.

